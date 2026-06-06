Cada vez falta menos para la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos del planeta. Millones de aficionados cuentan los días para el inicio del torneo, que promete mucho, en una cita que paralizará al mundo del fútbol durante varias semanas.

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La fecha de inauguración será el próximo 11 de junio a las 11 de la mañana, cuando el balón rodará por primera vez en la cancha por un mes entero.

Tras la llegada del evento deportivo, apetecido en todo el mundo, muchos se preguntan por el valor monetario que este representa, para asistir a algún partido.

Los expertos recomiendan comprar vuelos y alojamiento con anticipación, pues los precios suelen aumentar considerablemente a medida que se acerca el inicio del torneo. Foto: UEFA via Getty Images

El costo depende netamente de cuántos partidos quiere ver, qué ciudades va a visitar, el tipo de hospedaje y del viaje que le guste hacer.

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Los estimados apuntan a que podría ser un gasto de entre 15 millones y 30 millones de pesos para viajar a ver a Colombia en la Copa del Mundo. Esto al cambio en dólares son entre 4.000 y 8.000 dólares estadounidenses, que deberá tener disponibles si quiere viajar.

Si sueña con acompañar a Colombia en la Copa del Mundo, prepare su presupuesto: entre vuelos, hospedaje y entradas, el gasto puede superar los 4.000 dólares. Foto: ANP via AFP

¿Qué es importante considerar?

Los precios de vuelos y hospedajes suelen dispararse a medida que se acerca el torneo. Es por ello que de esta fecha y hasta el 11 de junio, compre sus vuelos, para evitar que los precios se encuentren por las nubes, además de garantizar mejores opciones de ubicación y comodidad.

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De otro lado, es importante el tipo de cambio y uso de divisas. Los expertos siempre recomiendan revisar la cotización de la moneda del país anfitrión y comparar las opciones para cambiar dinero. También es importante verificar las comisiones que cobran bancos y tarjetas por compras o retiros en el exterior.

Viajar al Mundial 2026 podría costarle entre 15 y 30 millones de pesos, dependiendo de los partidos que quiera ver, las ciudades que visite y el tipo de viaje que elija. Foto: Getty Images via AFP