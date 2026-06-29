Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de junio

El dólar ha experimentado durante los últimos meses una alta volatilidad. Su precio se rige por la oferta y la demanda en los mercados globales. Cuando hay más compradores que vendedores, el precio sube; cuando hay más vendedores, el precio baja.
Esta dinámica cambia rápidamente por razones como las tasas de interés, los factores geopolíticos internos y globales, además de las expectativas y la incertidumbre económica.
Es por ello que muchos ven con interés la inversión en dólares, dado que esta divisa protege el patrimonio contra la devaluación de monedas locales, resguarda el capital de la inflación y permite acceder a mercados financieros globales.
Si usted desea invertir en dólares, aquí le contamos cómo se está moviendo en las principales casas de cambio del país:
Precio del dólar en casas de cambio: así está fluctuando este lunes festivo
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 29 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.515 y de venta de $3.634.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,568
|3,628
|60
|Cali
|3,440
|3,675
|235
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,540
|3,595
|55
|Medellín
|3,504
|3,625
|121
|Pereira
|3,530
|3,640
|110
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con los precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|Lunes 29 de junio de 2026
|3515.71
|3634.05
|3443.59
|Domingo 28 de junio de 2026
|3515.71
|3634.05
|3443.59
|Sábado 27 de junio de 2026
|3519.52
|3637.38
|3443.59
|Viernes 26 de junio de 2026
|3533.33
|3649.76
|3433.71
|Jueves 25 de junio de 2026
|3544.76
|3660.48
|3428.32
|Miércoles 24 de junio de 2026
|3542.38
|3660
|3425.95
|Martes 23 de junio de 2026
|3544.44
|3645.56
|3406.14
|Lunes 22 de junio de 2026
|3515.71
|3649.52
|3459.53
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,560
|3,610
|50
|Cambios Kapital
|3,560
|3,600
|40
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,630
|10
|Punto Dollar
|3,550
|3,680
|130
|Smart Exchange
|3,550
|3,620
|70
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.