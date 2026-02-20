Divisas

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

Este es el movimiento de la moneda.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 7:54 a. m.
Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.
Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio. Foto: getty images

El dólar se ha movido de manera volátil en el mercado durante los últimos meses, por lo que ha aumentado las expectativas de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la compra de divisas en un momento en el que el precio se encuentra en terreno de mínimos.

Esta moneda ha llegado a un precio de $3.590, lo que ha provocado una reducción en precios de productos importados y también ha reducido las ganancias de quienes comercian productos a mercados de otros países y los comercializan en dólares.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio. Foto: El País

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la adquisición de divisas, puesto que permiten hacer este tipo de transacciones sin necesidad de llenar numerosos documentos o hacer trámites engorrosos para la adquisición o venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 20 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.554 y de venta de $3.672.

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades del país, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6173,70386
Cali3,5653,710145
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6203,65535
Medellín3,4873,636149
Pereira3,6203,69070
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio. Foto: El País

Por otra parte, si usted desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 20 de febrero de 20263554.443672.043695.72
jueves 19 de febrero de 20263554.443672.043669.21
miércoles 18 de febrero de 20263546.673664.443664.26
martes 17 de febrero de 20263546.673665.193652.89
lunes 16 de febrero de 20263548.153672.783652.89
domingo 15 de febrero de 202635603682.963652.89
sábado 14 de febrero de 20263560.743684.633652.89
viernes 13 de febrero de 20263562.963686.483665.78

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6103,68070
Cambios AG3,6003,700100
Cambios Kapital3,6103,67060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6103,67060
EuroDolar3,6003,69090
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio. Foto: Adobe Stock

Entre los aspectos que revisan se encuentran los valores en otras casas de cambio, valores de bancos, precio de la TRM y la cotización en el mercado spot.

