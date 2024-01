Gobierno ya tiene listo el decreto para reajustar el impuesto predial: este sería el incremento para 2024

Aumento del impuesto predial: esto dice el decreto que lo reglamentará

El decreto empieza por aclarar que los avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2023, serán los establecidos mediante los respectivos procesos de formación o actualización catastral. Esto significa que los incrementos no se aplicarían para los predios del Distrito Capital de Bogotá.

Esta excepción está contemplada en uno de los artículos del Decreto, que asegura que “los reajustes de que trata el presente capítulo no aplicarán para predios del Distrito Capital de Bogotá de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 601 de 2000, ni para los correspondientes a los catastros descentralizados, los cuales pueden decidir calcular un índice de Valoración Predial (lVP) diferencial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190de la Ley 1607 de 2012″.

El segundo será para los avalúos catastrales e los predios rurales dedicados a las actividades agropecuarias, no formados y no actualizados durante la vigencia del 2023. Estos tendrán un reajuste del 2,55%.

El tercer reajuste será para los avalúos catastrales para predios rurales no formados y no actualizados durante la vigencia 2023. Estos tendrán un ajuste del 4,51%.

¿Qué pasa si no paga el impuesto predial?

Las entidades contemplan una serie de sanciones para quienes no cancelen sus respectivos impuestos o no realicen la declaración de renta a tiempo, y el impuesto predial no es la excepción.