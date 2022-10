Isagén toma las primeras medidas para que bajen las tarifas de energía en el país

Luego de que el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunciaron hace unos días un paquete de medidas regulatorias para que comiencen a bajar las tarifas de energía eléctrica en el país, Isagén anunció que ofreció y llegó a acuerdos para realizar descuentos a todo su portafolio de clientes comercializadores.

En sintonía con este paquete de medidas, Isagén firmó acuerdos con todas las empresas mayoristas que atienden mercado regulado (hogares y pequeños negocios) y compran energía a la compañía, para contrarrestar el crecimiento del Índice de Precios al Productor (IPP), buscando aliviar su impacto en las tarifas.

Bajo estos ajustes voluntarios a los contratos firmados y en ejecución, la compañía garantizó un descuento real y material sobre los precios que aplicarán por el resto de 2022 y, adicionalmente, fijó desde ya un techo máximo de incremento a los precios en 2023.

La compañía aseguró que estos acuerdos buscan beneficiar los cobros de las tarifas de energía, en el componente generación, y “atienden al llamado realizado desde el Gobierno nacional para contribuir con soluciones prontas a la coyuntura de tarifas de energía eléctrica”.

Y es que en los últimos 12 meses (con corte a agosto) los precios de la electricidad se han incrementado 25,9 % en el país, siendo los habitantes de los departamentos de la Costa Caribe los más afectados. Por ejemplo, en Santa Marta han subido 49,9 %, mientras que en Riohacha, el alza ha sido del 47,1 %.

Isagén garantizó un descuento sobre los precios que aplicarán por el resto del 2022 y en 2023. - Foto: Getty Images / artpartner-images

“Desde Isagén reiteramos la importancia de continuar en un proceso de construcción con las entidades que rigen la política sectorial, para seguir avanzando y profundizar en una transición energética que garantice cada vez mayor confiabilidad y tarifas justas, como es el propósito de todos”, aseguró la compañía.

Isagén, la tercera generadora de energía más grande de Colombia, también reiteró “su voluntad de trabajo desde la institucionalidad sectorial, avanzando sobre lo construido y reconociendo que la estructura del mercado eléctrico colombiano ha sido un instrumento para apalancar inversiones que han permitido un crecimiento sostenido, que hace de Colombia un país con soberanía energética y confiabilidad en su abastecimiento”.

¿Cuándo comienzan a bajar las tarifas?

El paquete de medidas regulatorias cobija a todos los actores de la cadena de la energía eléctrica (generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores) e incluye un alivio a las cuentas por pagar de los comercializadores y la opción de renegociar los contratos bilaterales de energía.

También se contemplan medidas para lograr una optimización de la operación de las termoeléctricas y crear un indexador específico para el sector eléctrico, que tenga un impacto menor en el incremento de las tarifas de energía y así reducir la presión sobre la fórmula tarifaria.

De esta manera, se espera que a partir de finales de octubre o comienzos de noviembre comenzarán a bajar las tarifas de energía, de acuerdo con el ciclo de facturación de cada usuario, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía.

El próximo 10 de octubre, en un evento público, el ministerio publicará la información de las empresas que tomaron la decisión de renegociar sus contratos bilaterales de energía eléctrica para contribuir a la baja de las tarifas de energía, y en qué términos lo hicieron. Por lo tanto, también se conocerán los nombres de aquellas que no tomaron medidas.

“Es muy importante que ellos sepan que la ciudadanía va a conocer quiénes realmente se comprometieron”, aseguró la viceministra de Energía, Belizza Ruiz. Además, se advirtió que si se observa que no hay voluntad suficiente de parte de las empresas, se tomarán otras decisiones.

Ante la posibilidad de que al exponer a las compañías que no contribuyan a bajar las tarifas se generen ataques contra las mismas, la viceministra de Energía aseguró: “Nosotros no estaríamos llevando a la población a ninguna acción contra ninguna empresa, no queremos eso, no queremos un país convulsionado, aquí la corresponsabilidad es de todos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y las empresas tienen que hacer el que a ellas les corresponde”.