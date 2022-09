“No vamos a cerrar plantas a carbón”: MinMinas envía mensaje de tranquilidad a térmicas

La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, también aseguró que no se van a permitir ampliaciones de las termoeléctricas a carbón que ya existen.

Aunque la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia generó cierta incertidumbre en el futuro de la industria de carbón y, por ende, en las plantas térmicas que operan con este mineral, este jueves, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, envió un mensaje de tranquilidad a los generadores de energía.

“En este momento no vamos a cerrar ninguna planta a carbón. El problema ahorita del carbón no es que haya llegado a Gustavo Petro a la Presidencia, es que el carbón se está vendiendo más caro hacia afuera que internamente”, dijo la viceministra.

Además, aseguró que en este momento “no tenemos una política establecida” para las térmicas que operan con carbón, por lo que “seguirán operando, por lo pronto”. Lo que sí buscará el Ministerio de Minas y Energía es que estas plantas puedan operar “de manera menos sucia o más amigable con el ambiente”.

“Si bien no queremos emitir más CO2, tampoco podemos ser ignorantes y sabemos que tenemos una fuente energética, que si en algún momento de crisis llegásemos a necesitar, pues ahí está, pero no vamos a ampliar la generadoras termoeléctricas a carbón. Eso está claro, lo que hay se queda”, agregó la viceministra Belizza Ruiz.

En esta misma línea, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, afirmó: “Siempre existirán las plantas térmicas, no solo a carbón, sino a gas natural, porque son las que permiten la entrada de energía renovable no convencional al sistema, ya que brindan una certeza sobre el suministro confiable y eficiente”.

El mundo va a seguir demandando carbón, por lo menos, en las próximas tres décadas. - Foto: Getty Images

Por su parte, el presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, aseguró que el mundo va a seguir demandando carbón, por lo menos, en las próximas tres décadas. “En ese tiempo, Colombia puede ser un proveedor confiable. El reto está en promover la pequeña y mediana minería con buenas prácticas sociales y de seguridad”, agregó.

En el marco de la Conferencia Energética de Aciem, la viceministra Belizza Ruiz también manifestó que se seguirá apoyando el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas en el país, es decir, aquellas que no superen los 20 megavatios de capacidad.

“Nos interesa muchísimo que los aprovechamientos sean de unos tamaños menores, porque de esa misma manera hay menor impacto ambiental y social y no vamos a generar desplazamientos de comunidades, ni la fauna se va a ver extremadamente afectada”.

Las plantas térmicas son las que permiten la entrada de energía renovable no convencional al sistema. - Foto: Getty Images

Gobierno Petro “ventilará” los nombres de empresas que no bajen sus tarifas de energía

Hace 15 días, el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunciaron un paquete de medidas regulatorias, con el fin de contribuir a que comiencen a bajar las tarifas de energía eléctrica en el país y así aliviar el bolsillo de los colombianos hacia finales de este año.

Este paquete de medidas cobija a todos los actores de la cadena de la energía eléctrica (generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores) e incluye un alivio a las cuentas por pagar de los comercializadores y la opción de renegociar los contratos bilaterales de energía.

También se contemplan medidas para lograr una optimización de la operación de las termoeléctricas y crear un indexador específico para el sector eléctrico, que tenga un impacto menor en el incremento de las tarifas de energía y así reducir la presión sobre la fórmula tarifaria.

El Ministerio de Minas y Energía hará un evento público para revelar los nombres de las empresas que sí tomaron medidas. - Foto: Aciem

El próximo 10 de octubre, en un evento público, el Ministerio de Minas y Energía publicará la información de las empresas que tomaron la decisión de renegociar sus contratos bilaterales de energía eléctrica para contribuir a la baja de las tarifas de energía y en qué términos lo hicieron. Por lo tanto, también se conocerán los nombres de aquellas que no tomaron medidas.

Ante la posibilidad de que al exponer a las compañías que no contribuyan a bajar las tarifas se generen ataques contra las mismas, la viceministra de Energía aseguró que “los que salieron público a decir que las tarifas bajaban en noviembre fueron los gremios, no fuimos nosotros”.

“Nosotros no estaríamos llevando a la población a ninguna acción contra ninguna empresa, no queremos eso, no queremos un país convulsionado, aquí la corresponsabilidad es de todos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y las empresas tienen que hacer el que a ellas les corresponde”, agregó.

Sin embargo, vale la pena mencionar que en varias oportunidades el Ministerio de Minas y Energía ha asegurado que a partir del finales de octubre o comienzos de noviembre comenzarán a bajar las tarifas de energía, de acuerdo con el ciclo de facturación de cada usuario.