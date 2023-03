Perú: un aliado comercial para Colombia que ayuda a mover la registradora de ambos países

Las relaciones bilaterales con otros países (cercanos como lejanos) son importantes para que la economía de una nación avance y pueda suplir las necesidades de su población. Esto, porque las importaciones y exportaciones de todo tipo de productos contribuyen al fortalecimiento de la misma.

En el caso puntual de Colombia y Perú, países vecinos, Soledad Campos, directora de la oficina comercial de Promperú en Colombia, en diálogo con SEMANA manifestó que entre enero y septiembre de 2022, la importación de bienes desde Colombia aumentó 7 % debido principalmente a las mayores compras de productos de madera y papel (+29 %), sobre todo papel y cartón (+47 %).

Así también, aumentaron las importaciones de productos químicos (+7 %), principalmente por las compras de abonos (+229 %) y de productos de tocador y limpieza (+17 %). Asimismo, crecieron las compras de productos textiles (+7 %, según cifras de la entidad.

La participación del país andino tiene como objetivo fortalecer las relaciones comerciales con Colombia, país con el que mantiene un intercambio comercial fluido y creciente. Las exportaciones totales de Perú a Colombia en el 2022 sumaron US $1.055 millones, un crecimiento del 22 % frente al 2021, donde las exportaciones no minero energéticas representaron el 92 % de este total, con US $965 millones de dólares, agregó.

Colombia es un socio estratégico en el ámbito empresarial y económico dentro de Latinoamérica debido a la cercanía geográfica, creciente intercambio comercial bilateral y acuerdos comerciales hacia otros mercados.

Adicionalmente, es importante resaltar que Perú es un gran aliado en el sector de exportación agropecuaria hacia Colombia, con US $297 millones de dólares en el 2022, un 55 % más frente al año anterior con productos como café, cebollas y chalotes, frijol, azúcar, galletas dulces y uvas frescas, en manufacturas diversas con US $559 millones creciendo 4%.

Mientras que con productos como las demás placas, láminas, hojas y tiras e hidróxido de sodio en disolución acuosa. Este sector sigue siendo el sector de mayor participación en las exportaciones no minero energéticas a Colombia siendo el 2.º socio comercial a nivel mundial en este sector.

“Consideramos que deberíamos profundizar y empezar con encadenamientos productivos hacia terceros mercados aprovechando nuestra proximidad geográfica, y acumulación de origen basados en los tratados de libre comercio frente a terceros mercados, aquí debemos referirnos no solo a bienes, sino también a servicios”, agrega Campos en cuanto a las relaciones comerciales que tiene con el país.

Entre las proyecciones, otros bienes podrían seguir desarrollando sectores y sublíneas más destacadas para esta propuesta.