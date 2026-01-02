Sector automotor

¿Qué viene para los carros eléctricos e híbridos en Colombia en 2026?

Más modelos, más infraestructura y debates regulatorios marcarán el rumbo del mercado automotor.

Javier Andrés Pineda Rangel

2 de enero de 2026, 10:32 p. m.
Consumidores y marcas se preparan para una transformación del parque automotor.
Consumidores y marcas se preparan para una transformación del parque automotor.

El sector automotor colombiano se prepara para un año clave en 2026, con expectativas de crecimiento y una electrificación que ya empieza a transformar la forma en que los colombianos conducen.

Según proyecciones del gremio automotor, el país podría ver un incremento de hasta el 10% en las ventas de vehículos nuevos, impulsado en buena parte por la acelerada adopción de tecnologías híbridas y eléctricas.

Después de un 2025 de expansión con crecimiento de ventas de alrededor del 30% en comparación con 2024, un año atípicamente bajo, la industria automotriz confía en que la transición hacia movilidad sostenible contribuirá a sostener el dinamismo del mercado en los próximos meses.

Uno de los factores que ha favorecido este impulso es la ampliación de beneficios a los vehículos electrificados, que en Colombia disfrutan de ventajas como la exención de restricciones de tránsito en las principales ciudades.

Estas políticas locales, que han eximido a los carros eléctricos de medidas como el pico y placa y, más recientemente, a los híbridos, han incentivado a consumidores a optar por modelos con tecnologías más limpias.

En la práctica, esto ha significado un crecimiento notable en la participación de vehículos híbridos y eléctricos en el parque automotor nacional.

De hecho, en el primer semestre de 2025 estos modelos ya representaban más de un 30% de todo el mercado automotor, lo que evidencia una preferencia creciente de los compradores por opciones con menor impacto ambiental.

Grandes marcas han empezado a responder a esta demanda. En 2025, varias firmas como Kia, Toyota y Renault se mantuvieron entre las de mayor volumen de matrículas, tanto en segmentos tradicionales como en sus versiones electrificadas.

A la par de la comercialización de estos vehículos, ha surgido un creciente ecosistema de infraestructura para soportar la movilidad eléctrica.

Desde aplicaciones que ayudan a conductores a localizar puntos de carga en tiempo real, hasta la inclusión de estaciones eléctricas en proyectos residenciales y centros comerciales, la red de recarga se expande rápidamente.

Además de la movilidad personal, las grandes urbes están avanzando en la transformación de sus flotas de transporte masivo.

TransMilenio, SITP: esta es la cantidad de pasajes que los usuarios podrán pagar en 2026 con el nuevo monto del auxilio de transporte decretado

Bogotá, Medellín y otras capitales han anunciado planes para sustituir vehículos de diésel por unidades eléctricas, lo que convierte a las tecnologías limpias no solo en una opción privada, sino en un componente clave de la agenda urbana y ambiental.

No obstante, el sector enfrenta desafíos. La asociación gremial destaca que persisten barreras como el costo de algunos modelos, el avance desigual de la infraestructura de carga en regiones alejadas y la necesidad de políticas públicas claras que fomenten de manera sostenida la adopción de tecnologías limpias.

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
El mercado automotor colombiano avanza hacia tecnologías de menor impacto ambiental. Foto: 123RF

También se discuten aspectos fiscales y regulatorios que podrían influir en la competitividad de los vehículos eléctricos e híbridos.

Algunos gremios presionan por la eliminación de medidas que encarecen el acceso del consumidor al mercado, como impuestos especiales o sistemas de chatarrización que no necesariamente incentivan la renovación hacia tecnologías menos contaminantes.

Las ‘amenazas’ del Gobierno Petro sobre la desfinanciación del sistema de transporte eléctrico para Bogotá si sube el pasaje de TransMilenio

Con las elecciones presidenciales y legislativas, se agrega un elemento adicional de incertidumbre y expectativa en torno a las políticas de movilidad sostenible.

Las decisiones que tome el próximo gobierno en materia de incentivos fiscales, infraestructura y regulación sectorial serán determinantes para consolidar o frenar el crecimiento que hoy parece promisorio.

