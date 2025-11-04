Suscribirse

Educación

Colegios están obligados a cumplir desconocida regla: están contra las cuerdas

Tenga en cuenta lo que deben hacer los colegios para garantizar la integridad de un estudiante.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 12:33 p. m.
Creativo
Esta es la norma de la cual deben tener conocimiento los colegios | Foto: Getty Images

En Colombia, los colegios y establecimientos educativos se rigen bajo varias normativas, dado que estas tiene que garantizar a los estudiantes ciertas calidades en los procesos de enseñanza.

La Ley General de Educación es una de las más importantes, dado que busca garantizar una formación óptima para los alumnos de la educación preescolar, básica primaria y media.

Sin embargo, aún son muchas las normativas que para muchos son desconocidas y que son clave en los procesos formativos. Una de las más importantes es la que obliga a los colegios a cumplir una normativa de protección a la comunidad estudiantil.

Esta norma es la Ley 1098 de 2016, que está expedida en el marco del Código de Infancia y Adolescencia, que indica que los establecimientos educativos deben garantizar a los menores condiciones para su acceso y permanencia en el sistema.

Los colegios están obligados, entre muchas normas, a garantizar o crear una ruta de acción para que se estipulen sanciones cuando un estudiante ataque o sea atacado en su derecho a la libre personalidad.

Contexto: Tome nota, estas son las fechas oficiales de vacaciones de fin de año en colegios públicos de Bogotá
Son situaciones recurrentes en colegios. | Foto: 123rf

Si un estudiante sufre de bullying, actos discriminatorios o que le causen algún tipo de perjuicio, el colegio está obligado, no solo a identificar las conductas de los atacantes, sino también a tomar una serie de acciones para evitar la continuidad de la situación y resarcir de alguna manera los actos.

Contexto: Anuncian alivios para créditos del Icetex: así puede acceder al beneficio

Si un estudiante es víctima de una agresión de este tipo, se podrá adelantar un trámite ante el Bienestar Familiar y las autoridades competentes.

“La víctima podrá solicitar la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio de las Defensorías de Familia, y de las autoridades municipales, por medio de las Comisarias de Familia. Si el matoneo genera lesiones físicas, compromete la vida de la víctima o incluye amenazas, puede acudir a la Policía de Infancia y Adolescencia para recibir protección”, indica la norma.

blurred of group of students in Thailand wear school uniforms standing in line for school activities in morning, Education Concept methods contemporary educational comprises formal systems in Asia.
Puede acudir a estas entidades. | Foto: 123RF

EducaciónColegiosInglés

