Con estos tips se pueden cultivar mejores hábitos financieros

Adoptar un hábito financiero es un reto económico que puede ser de ayuda a corto, mediano o largo plazo. Quienes se entrometen en este camino, deben comprender que demanda de sacrificios, esfuerzos y responsabilidades para cumplir con las metas, ya sean de ahorro, inversión, entre otras.

Lo primero que se debe hacer es tener un presupuesto o diario de notas en el que la persona puede consignar la manera como está manejando sus ingresos. Luego esto, se procede a ver en qué variables se puede mitigar el gasto. De acuerdo con el blog académico financiero Iebschool, un hábito no mide las edades, por lo que hasta los más pequeños pueden comenzar a cultivarlo.

De hecho, los expertos determinan que la práctica económica es crucial para el estilo de vida de las personas, quienes día a día deben enfrentarse a los desafíos económicos.

En ese sentido, nunca es tarde para aprender sobre finanzas personales y potencializar aquellos conocimientos en pro de controlar el dinero que se obtiene, además de evitar llegar a situaciones extremas, como lo es el sobreendeudamiento.

Muchas personas ahorran sin control para jubilarse más rápido. Getty Images. - Foto: Getty Images

Los mejores tips en finanzas

Teniendo en cuenta datos compartidos por la plataforma Tributi, una relación no solo implica el contacto con los demás, sino que también puede darse con objetos, en este caso, la moneda de cambio.

Por ello, es necesario adoptar relaciones sanas y saludables con el dinero mediante hábitos prósperos que pueden funcionar con base en los siguientes tips o consejos:

1. Punto de fluidez

Se puede acumular dinero a través de un punto de fluidez. Los conocedores del tema explican que este se da cuando la persona tiene un talento y se desempeña en el mismo, de modo que “cuando logras agregar valor a lo que haces, a través de tu punto de fluidez, no solo le das un propósito al dinero, sino que además, la generación de ingresos no será un problema y tu relación con el dinero se fortalece”.

2. Valor en lo que se hace y no en el dinero

El Banco de la República recuerda que el dinero es un recurso escaso, por lo que permanece en constante movimiento. Para los especialistas en salud financiera, hay que ver a la moneda como una herramienta que tiene un valor y otorga beneficios, pero no como un fin.

Así, la persona adopta el hábito de ponerse al servicio de los demás y darle un valor a ello, luego el dinero comienza a aparecer. Esta premisa es respaldada por los emprendimientos que nacieron de una idea y, hoy en día, ya generan trabajos.

Hay quienes dejan sus trabajos para potencializar su idea de emprendimiento y vivir de ello. - Foto: getty images

3. Responsabilidad

Para comportarse bien financieramente, la responsabilidad es un requisito indispensable. Tributi señala que cuando se hacen gastos con responsabilidad de consumo, se adquiere lo que las posibilidades le otorgan a la persona, sin tener que crearse nuevas necesidades.

Ser responsable en el mundo de las finanzas personales implica comprender que hay bienes o servicios que no merecen ser adquiridos. No obstante, esto no es sinónimo de no disfrutar de las oportunidades que brinda el dinero, sino, más bien, sacrificar lo que no es de primera necesidad.

4. Deudas, pero con valor

Las deudas son comunes y de alta influencia, pero hay que saberlas manejar. Las entidades bancarias ofrecen préstamos para tener una vida crediticia, aunque los académicos agregan que lo que debe primar a la hora de obtener una deuda es pensar si se hubiera podido conseguir tal beneficio mediante el ahorro. Las deudas más recomendadas son las de inversiones, ya que estas generan ganancias.

Las tarjetas de crédito son un 'salvavidas', pero hay que saberlas usar. Getty Images. - Foto: Getty Images

5. Siempre cuestionarse

Varios blogs, como Valora Analitik, hacen un llamado a las personas para saber cuestionarse cuando se trata de finanzas. Es decir, antes de tomar un crédito, ahorrar, invertir o cualquier otra acción que entra a valer en el ámbito económico, preguntarse cuál es el motivo por el que se llega a esta decisión y abordar variables del tiempo, cantidad de dinero, pagos, intereses, entre otras.