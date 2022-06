¿Qué se necesita para ser independiente económicamente?

Entre las metas que muchas personas tienen en mente alcanzar en el transcurso de su vida se encuentra la de obtener una independencia económica, en la que los ingresos sean óptimos y estos permitan adquirir bienes y servicios.

Existen varias fórmulas financieras que permiten alcanzar la meta, pero hay quienes buscan soluciones efectivas para no fallar en el intento. En ese sentido, el portal de educación financiera Saber más dice que es necesario definir la independencia económica.

Según los expertos, un sujeto alcanza este tipo de independencia cuando no depende de nadie, se hace cargo de sus propios gastos y ya no necesita la ayuda de allegados, como padres o familiares.

Aunque no existe una respuesta para establecer la edad o fecha en la que hay que independizarse económicamente, los conocedores del tema señalan que para llevarse a cabo cuando se tiene la certeza de “contar con ingresos fijos y constantes, para esto se recomienda conseguir un trabajo o emprender un negocio que le permita suplir todos los gastos”.

Por su parte, el blog de Pepe promedio, comparte que hay tres ventajas que una persona tiene al ser independiente en términos económicos:

Vida cómoda: al no tener cuentas pendientes con los demás, la persona puede vivir de una forma más tranquila y placentera. Capacidad de asumir riesgos: se puede invertir, ahorrar y tomar decisiones financieras para la vida, como comprar una casa, empezar a estudiar o ir de viaje a lugares extranjeros. Desarrollo personal: más allá de adquirir la moneda de cambio, los especialistas dicen que la independencia económica fomenta áreas personales y psicológicas, las cuales le permite a las personas adquirir más seguridad, autonomía y desarmar miedos vinculados al fracaso.

Para comenzar, hay que empezar a adquirir ingresos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En vista de lo anterior, ser una persona independiente económicamente es el comienzo de la materialización y obtención de logros en materia financiera.

Sin embargo, no todas las personas logran dar el siguiente paso sin ayuda, por lo que la fundación de estudios superiores Fundes comparte lo que se necesita para conseguir la anhelada independencia.

1. Conocer los gastos: para los académicos, mientras se vive bajo la responsabilidad de alguien es difícil tener un control de lo que se gasta. Para cambiar eso, lo primero es buscar una fuente de ingresos propios, ahorrar e ir a vivir solo. No obstante, es importante que unos meses antes de mudarse se sepa exactamente cuánto dinero se va en entretenimiento, ropa, transporte, comida y otros costos.

2. Gastar menos de lo que se gana: aunque no todo puede ser pago de deudas y el ocio es un factor importante para muchos, no hay que gastar todo el dinero que se recibe. Parece una recomendación obvia, pero los conocedores del tema explican que hay quienes quieren derrochar toda la moneda de cambio y así no se puede alcanzar la independencia económica.

3. Adquirir ingresos pasivos: invertir o crear una iniciativa, emprendimiento, negocio u otra forma de proporcionar dinero, según Pepe promedio.

Respecto al anterior consejo, Saber más agrega que también es necesaria la innovación, puesto que esta variable es la que permite dar un valor diferencial a lo que se ofrece ante los demás.

La web ahora se ha convertido en un múltiple espacio de trabajo laboral. - Foto: Getty Images

4. No ser ambicioso siempre: las metas se consiguen poco a poco, así que Fundes recomienda mantener los sueños intactos, pero empezar con lo necesario si no se tiene la capacidad económica.

5. Aprender sobre el mundo de las finanzas: varias entidades bancarias dicen que la educación financiera es necesaria para la independencia económica, porque permite tomar mejores decisiones y maximizar los beneficios de la obtención de dinero. Lo mejor es tomar asesorías, informarse al respecto y conocer las definiciones de varios términos económicos.