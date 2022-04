Mundial de Qatar: abren convocatorias para trabajar en el sector turístico

Un poco más de seis meses faltan para que arranque la cita del fútbol más importante con el Mundial de Qatar 2022 y muchas empresas en este país empezaron a buscar personas que trabajen con ellos durante los días que dure este evento.

Recientemente, una de las empresas reclutadoras de talentos más grandes de Medio Oriente abrió convocatoria con el objetivo de contratar a trabajadores del sector turístico para el Mundial. Se trata de PHRS Hospitality Experts, la cual se especializa en el ramo hotelero, restaurantero y de cruceros.

Esta empresa actualmente opera no solo en Medio Oriente, también en Asia, África y América Latina; y busca cubrir alrededor de 2.000 vacantes para compañías como JW Marriot, Four Seasons, Le Royal Meridien, Hilton Salwa Beach, Mondrian, W Doha, Kempinski Dubai y The Ritz Carlton Doha.

“Buscamos al talento del sector turístico de Colombia, que es reconocido a nivel internacional por su profesionalismo, calidez y calidad en su servicio”, afirmó Carlos Díaz, director de la consultora PHRS Hospitality Experts.

De cara al mundial, Qatar está en la tarea de aumentar su cartera hotelera para albergar a miles de personas como fuerza laboral para el próximo mes de noviembre.

Este país del Medio Oriente abrió más de 20 nuevos hoteles durante 2021, con 5,540 habitaciones, y se espera que otros 17 complejos sean inaugurados durante este año, lo que requiere una demanda logística y de operación. Es por ello que la firma PHRS Hospitality Experts abrió su convocatoria para trabajadores del sector.

La empresa da a conocer las vacantes durante todo el año, con contratos que van de los seis a los 24 meses para puestos como: meseros, bartenders, hostess, asistentes de cocina, mucama de habitaciones, limpieza de áreas públicas, personal para lavandería, personal para depósito, porteros, botones, recepcionistas, supervisores para todas la áreas y personal de spa y recreación.

Los trabajadores que sean seleccionados podrían laborar en resorts de lujo, spas, restaurantes y líneas de cruceros.

Las propuestas laborales incluyen alojamiento, transporte de casa al centro de trabajo, comidas, cobertura de salud, pasajes aéreos al inicio y fin del contrato, incluso pasajes para vacaciones hacia su lugar de origen después de un año laborando, además de gastos de visado. El sueldo varía en función de la posición a la que la parte interesada aplique, así como de la localización geográfica.

Es importante destacar que los trabajadores reclutados también podrían laborar en otros países de Medio Oriente, tales como Dubai, Arabia Saudita y Bahréin.

Los interesados en postularse a la convocatoria, podrán cargar su CV en www.workinqatar2022.com, o bien enviarlo a través del correo electrónico workinqatar2022@phrsrecruitment.com. Algunos de los principales requisitos son: ser mayor de 21 años, contar con experiencia en el sector y un nivel de inglés entre intermedio y avanzado.

Comerciantes advierten afectaciones por la ausencia de Colombia en el Mundial

Siguen las reacciones de diversos sectores luego de que la Selección Colombia se quedara por fuera del Mundial de Fútbol en Catar, pese a haberle ganado a Venezuela en la última fecha de las eliminatorias. El equipo nacional dependía de que Perú empatara o perdiera contra Paraguay, pero esto no sucedió.

El sinsabor por este resultado ha generado que expertos y comentaristas se pronuncien al respecto, exigiendo cambios sustanciales en la Tricolor de cara al futuro y advirtiendo que esta tragedia se veía venir, puesto que se perdieron partidos claves en la eliminatoria rumbo a la mayor cita del fútbol en el mundo.

La Federación Nacional de Comerciantes manifestó que, con la eliminación de Colombia de la próxima versión del campeonato mundial de fútbol en Catar, muchas empresas de este sector ya habían empezado a hacer inversiones en adecuaciones para este evento deportivo, las cuales se perderán con lo sucedido en la noche de este martes.

“También se resentirá el mercado de los televisores, que históricamente tiene un alza significativa antes del inicio del certamen; así como las agencias de viajes, el sector de bebidas y diferentes marcas patrocinadoras, entre otros”, dijo Fenalco en un comunicado.

Así mismo indicaron que la eliminación del equipo colombiano afectará duramente las ventas de empresas vinculadas a la gastronomía, bares, comidas rápidas, domicilios, camisetas y otros artículos de vestuario, suvenires, agencias de viajes, aerolíneas, cerveza, licores y refrescos en general, tv por suscripción, televisores y algo muy de la entraña emocional del colombiano, el álbum de Panini.