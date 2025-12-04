Actriz conmovió a sus seguidores al compartir el fallecimiento de su perro: este fue el emotivo mensaje

Una de las perdidas más dolorosas que han tenido que afrontar muchas personas a lo largo de su vida es la de un ser querido o una mascota, que también logra convertirse en otro integrante de la familia.

En esta ocasión, la actriz, modelo y exreina Ruddy Rodríguez compartió a través de sus redes sociales que su perro, el que se había convertido en su más grande compañero, falleció y con lágrimas expresó su sentir.

“Charlie se fue como a las 8:25, 8:30, estuve con él todo el tiempo. Tremendo compañero, tremendo amigo, lo que le faltaba era hablar, tremendo ser que me dio tanta felicidad y así lo quiero recordar, por los momentos felices, por los momentos que compartimos, por la alegría que me dio”, comentó en la primera parte.

La mujer también manifestó que su mascota había descansado porque logró irse “tranquilo” y sin sufrir, pero que esa pérdida generó una aversión a tener otro animal.

“Cierro mi ciclo de tener mascotas. Charlie siempre estará en mi corazón y lo único que me quedó fue su medallita que dice: Charlie y el teléfono”, concretó.

Frente a esas emotivas palabras, un seguidor le respondió que podría darle la oportunidad a un perro que se encuentra en la calle y ayudarlo para cambiarle su situación.

“No cierres el ciclo, dale una oportunidad a alguno de la calle mi querida Rudy, estoy seguro de que eso es lo que hubiera querido tu perrito, que le des oportunidad a alguno que realmente lo necesite. Todos podemos cambiarle la vida a algún animalito de la calle. Te envío un fuerte abrazo”, fue el mensaje del usuario.

Adicionalmente, la empresaria venezolana dejó un último texto en la descripción de la publicación, en el que recordó cuánto tiempo estuvieron, lo que vivieron juntos y le agradeció por ser parte de su vida.