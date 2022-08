Agmeth Escaf contó cómo conoció a Verónica Alcocer: “Gustavo Petro me la quitó”

Agmeth Escaf es conocido por su paso como presentador de televisión y ahora por estar ocupando una silla en la cámara por el Atlántico. Su candidatura generó mucha polémica, por lo que hoy en día continúa dando de que hablar.

Sin embargo, en los últimos días también ha estado en tendencia por algunas afirmaciones e historias que reveló en el programa La Tele Letal de Martín de Francisco y Santiago Maure. Una de las cosas que más llamó la atención durante su charla con de Francisco, fue su cercanía con Verónica Alcocer, primera dama de Colombia.

“Con Verónica me conozco desde que ella tenía 17 o 18 años, desde pelados, en Sincelejo”, dijo en un inicio, y contó que aunque él era de Barranquilla, visitaba mucho la capital de Sucre para disfrutar las fiestas de la Maja, las corralejas y el 20 de enero.

“Ahí nace nuestra amistad de muchísimos años”, sentenció.

Posterior a esto mencionó que Alcocer tiempo después conoció a Gustavo Petro y se casó con él. Ante la historia, Moure no dudó en sacarle provecho al comentario y agregó “Te la quitó Gustavo”, refiriéndose al presidente. A lo que Escaf comentó a modo de burla “Me la quitó Gustavo”. Pero aclaró que Petro “tiene presente que mi amistad con Verónica es de hace muchos años”.

Así fue como decidió lanzarse como representante:

En la entrevista y después de hablar sobre su amistad con Verónica Alcocer y mencionar cómo conoció a Gustavo Petro, con quien se cruzaba en varios escenarios, señaló que “Tenía rato que no lo veía, pero mi exesposa, Nany, empieza a trabajar con él como directora de comunicaciones”, narró.

En un viaje de Petro a Barranquilla, según contó Escaf, el ahora presidente le propuso el camino de la política: “Me dice: ‘oye, ¿no te gustaría ser representante a la Cámara?’. Ahí no le pongo atención, pero hago memoria de algo que me había dicho Nicolás, su hijo, hacía como seis o siete meses. Nicolás me había llamado para proponerme que fuera representante a la Cámara”.

Ahí confesó que también pasaba por una dura situación económica previa a la decisión, a raíz de la emergencia por la pandemia de covid-19.

“Yo estaba en mi crisis de quiebra, llegó la pandemia y no nos morimos de vaina. Como todos nos íbamos a morir, yo tenía la cabeza frita. Los negocios en el piso, tenía mi barcito y el restaurante en Barranquilla y demás. Yo no tenía en mente nada de esto”, contó el representante.

Se encontró con Petro una segunda vez, quien volvió a proponerle aspirar a la Cámara por el Atlántico: “Le dije: ‘Gustavo, ven acá. ¿Por qué crees tú que yo puedo hacer parte de este proyecto? Y explícame bien el tema del Pacto Histórico’. Me dijo: ‘¿Tú estás satisfecho con tu lucha laboral hasta donde llegaste?’. Me picó ahí, el man sabe”.

Las pullas de María Fernanda Carrascal a Agmeth Escaf

En un comunicado, la representante Carrascal volvió a ventilar sus diferencias con Agmeth Escaf. Sostiene que el congresista no asistió a las reuniones de la bancada, las cuales concluyeron que ella debería ser postulada para la presidencia de la Comisión Séptima a nombre del partido y la coalición.

“Quiero reiterar que el representante Escaf no acudió y se mostraba indiferente a los escenarios de concertación colectiva, a pesar de que en reiteradas ocasiones integrantes de la bancada de Colombia Humana y la junta directiva del partido lo invitamos a construir consensos”, se lee en el comunicado.

Según ella, el trino en el que lo califica como “el nuevo Manguito” fue su reacción final sobre un tema que se trató internamente.

“Fue el último recurso para sentar un precedente sobre la importancia de respetar las discusiones y decisiones al interior del partido, ya que, con anterioridad, fueron agotados todos los espacios y canales de comunicación internos sin encontrar una respuesta veraz y oportuna”.