Al estilo Karol G, este es el nuevo ‘look’ que Sara Uribe presumió en redes sociales

Sara Uribe es una de las famosas colombianas que casi a diario da mucho de qué hablar, ya sea con su belleza a la hora de publicar material visual y audiovisual en redes, por alguna polémica o como recientemente sucedió por un acontecimiento que quiso compartir.

Sara Uribe - Foto: "Asquerosa usted", Sara Uribe explota por insultos que recibió en la calle

Esta vez lo hizo con un cambio de look que muchos de sus seguidores asimilaron con el mismo que se realizó la cantante colombiana Karol G, el cual ella dio a conocer en su presentación en el programa Saturday Night Live.

La Bichota se tiñó el cabello de color rosado pálido, con algunas hebras blancas, y este look hizo que sus fanáticos estallaran de la emoción, pues la llenaron de elogios y no la bajan de “diosa”.

Cabe explicar que este color tiene un significado oculto, ya que anteriormente usó un tono azul, un rojo y ahora con este nuevo quiere mostrar que su vida está en calma, representa la esperanza, la inocencia, lo positivo y la calidez, algo que justamente está viviendo la cantante paisa en este momento luego de atravesar por un profundo dolor al terminar su relación con Anuel AA, pero al volver al ruedo más fuerte que nunca.

La cantante sorprendió con su nuevo color de cabello. - Foto: @karolg

Ahora, la modelo Sara Uribe también quiso unirse a los cambios y sorprendió con su cabello, y aunque fueron pelucas lo que usó, sus seguidores apoyaron que se veía muy bien.

En una de las selfis que compartió se observó a la modelo vestida con un ‘body’ rosado y su cabello también de ese color. En la otra se veía a Sara Uribe con un tono de cabello castaño; cabe resaltar que en ambas usan flequillo y sus fans comentaron que de las dos formas se ve bien. Al parecer, Uribe continúa haciendo lo que le gusta luego de estar ausente por un tiempo cuando vivió en China y cuando tuvo a su hijo Jacobo, fruto de su amor con el futbolista Freddy Guarín.

“Ese chocolate le queda divino 😍”; “Café 🤎❤️igual con cualquiera se ve muy bonita 🙏”; “Los dos”; “Ella es muy bonita y lo que se haga le queda bien. El que es lindo, es lindo 😁”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Es de resaltar que la modelo siempre llama la atención por sus publicaciones, hace unas semanas dejó a más de uno con la boca abierta por compartir unas imágenes bastante sensuales. “Me vine a una sesión de fotos que una amiga mía me dijo que me quería hacer unas fotos y entonces, pues, aproveché y me vine para acá”, empezó diciendo en el clip.

Y luego añadió: “además, porque me mandaron una ropa espectacular y su advertencia fue que yo me la tenía que poner para alguien que valiera la pena, así que estamos jodidas, me la voy a poner hoy para todos ustedes, porque aquí no fue”.

Por último, Sara Uribe se mostró en un espejo y dejó a muchos con la boca abierta al lucir sensual y arreglada para las fotografías.

Además de ese tipo de publicaciones, ella suele dejar a muchos sin aliento por su figura y belleza, y sobre todo por ser muy abierta cuando le preguntan sobre temas de sexualidad y su vida íntima. En una dinámica de preguntas y respuestas hecha en Instagram, la modelo contestó algo que estuvo enfocado al tema sexual: “¿Cuál es tu pose favorita?”.

Sin evadir la inquietud, la modelo paisa respondió de manera contundente y en compañía de una sensual imagen, donde aparecía posando sobre la cama, cuál sería su pose favorita en la intimidad. Sin duda sabe aprovechar su belleza y sus seguidores la elogian por ello.