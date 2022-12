Andrea Valdiri le adelantó la Navidad a su hermana con regalazo de dos ruedas

Después de todo el susto que pasaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma con uno de sus amigos y colegas que se accidentó en plena fiesta navideña en un yate, que afortunadamente tuvo un final feliz, la bailarina decidió agradecerle a la vida dándole un gran regalo a una de sus hermanas, a quien sorprendió en vísperas de la noche de Navidad.

Como siempre lo hace, Andrea Valdiri se escabulló entre la gente para reclamar el regalo que le tenía a su hermana, que luego puso en una parte del porche de su gran mansión y allí fue donde le dio la sorpresa a Shujam, quien no tenía ni idea de lo que le esperaba cuando iba a llegar al domicilio de la barranquillera, famosa por sus exorbitantes contenidos en redes sociales.

En el video que compiló la cuenta de Instagram Chismes se ve a Valdiri ataviada en una faja que rodea su cabeza y su mandíbula debido a una nueva intervención que se hizo la bailarina en el rostro, contando lo que planeaba hacer después de que recogiera a su hermana y a su cuñado. Luego se ve cómo Shujam hace mofa de su despeine cantando la famosísima canción de Gloria Trevi Pelo suelto, sin tener idea de lo que iba a recibir.

Antes de que las hermanas llegaran, un empleado de Valdiri ya había puesto la moto eléctrica en el lugar indicado con un moño rojo que daba la señal de ser regalo de Navidad. En el momento que Shujam vio el vehículo no creyó absolutamente nada, pues Valdiri es famosa también por hacer muchas bromas y su hermana está “curtida” en eso, por lo cual siempre es muy reservada con lo que hace la bailarina para no caer en sus garras de humor negro.

“Feliz Navidad, tarararán”, canta Valdiri detrás de la moto mientras su hermana mira estupefacta preguntando “¿es en serio? Me estás mamando gallo, en serio, juepu…”, para luego salir corriendo a montarse en su nuevo vehículo. Por su lado, Antony, esposo de Shujam, no daba crédito de lo que veía, pues dicha moto es un verdadero regalo para ellos que les va a servir muchísimo para su diario vivir.

“Vámonos para Puerto Colombia”, grita la hermana de Valdiri muy feliz montada en su moto nueva, desatando la risa y la alegría de todos los presentes, quienes desde las ventanas miraban todo el bello suceso. Minutos después fue el turno para el cuñado de Valdiri, quien también recibió un regalo muy lujoso con bolsa de Carolina Herrera, que destapó ahí mismo pero que no mostró.

Una de las que se robó el show en el clip fue Adhara, la hija menor de Andrea, quien no tuvo reparo en saludar a todos e ir corriendo hacia la cámara que estaba grabando la sorpresa, dejando ver que ya camina y corre como una experta y cada vez está creciendo más hermosa que el día anterior.

Uno de los momentos más divertidos del video fue cuando Shujam y Anthony trataron de bajar el seguro de la moto para dar una vuelta, asunto que no pudieron porque eran tan pesados que no les daba el impulso para que la moto rodara hacia adelante y el seguro se pusiera en posición. Esto desató la risa de todos nuevamente y la pareja posó muy feliz y alegre en su nuevo vehículo.

Valdiri tenía que regularse a la hora de reírse, pues el mover su mandíbula y los músculos de su rostro le genera mucho dolor debido a la intervención estética que se realizó, de la que no ha dado detalles, pero sí aseguró que pronto lo mostrará todo. “Amores, no me pregunten, pero yo después les digo qué me estoy haciendo y todo esto para quedar más bella, no puedo hablar machi porque esta vaina me duele. Yo sé que voy a quedar superdivina, les grabé todo para que vieran porque a mí me gusta mostrar todo lo que me hago, y nunca les he escondido nada, nunca, si yo puedo mostrar alguno de mis secretos para que ustedes también se pongan bellas, también lo voy a decir, mi amor... Yo no tengo por qué esconderme, yo nací bella. De nacimiento”, declaró en sus historias de Instagram.