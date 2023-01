Antiguo jurado de reality denunció que está siendo chantajeado por fotos íntimas

Nadie está exento de que en algún momento a una persona se le ocurra chantajearle en las redes sociales. Lastimosamente, se ha vuelto común escuchar a varios famosos denunciar que en alguna ocasión han sido víctimas de personas inescrupulosas que las han amenazado para no divulgar contenido privado sobre ellos. En esta oportunidad, uno de los antiguos jurados de Yo me llamo está siendo blanco de este tipo de chantajes.

Se trata de Jairo Martínez, quien en la actualidad se encuentra radicado en Barranquilla porque es uno de los presentadores del matutino de Telecaribe llamado Nuestras mañanas. La revelación la hizo para el programa de chismes y entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno. De acuerdo con el también representante de artistas, no tiene miedo de lo que puedan difundir en las redes sociales, pues él se siente muy tranquilo.

Jairo Martínez, promotor y jurado del concurso televisivo ‘Yo Me Llamo’.

Y es que el presentador no ha pasado muy buenos días. Al parecer, hace unos días fue víctima también de una estafa en la que robaron una cantidad considerable de dinero. “Han sido cosas difíciles, pasé por un problema en Medellín de una estafa… que me tumbaron”, dijo para el programa de entretenimiento presentado por Elianis Garrido, Ariel Osorio y Mafe Romero.

De acuerdo con el presentador, lo han estado amenazando con publicar unos videos y unas fotos en las que, al parecer, está ligero de ropa, pero él le ha hecho contrapeso a esta situación. “Cuando a ti te llaman y te dicen que tienen unos videos tuyos y unas fotos tuyas que estás en pelota, o de pronto fumándote un tabaco o no sé, haciendo algo que la gente llama indebido, pues yo sigo las reglas… la dosis personal, no me emborracho en la calle, no manejo borracho”, dijo en la entrevista.

De igual manera, reconoció que dicha situación lo tiene un poco agotado y es por ello que en las redes sociales se le ha visto un poco cansado. Ya varios usuarios en las redes sociales han comentado sobre la situación del presentador de Telecaribe. Algunos dicen que la suerte últimamente no le está acompañando mucho y le dicen, de manera jocosa que se haga una limpia.

Él mismo también ha tomado las cosas con un poco de gracia y así le responde a quienes lo están extorsionando: “esas fotos son viejas, vente para mi casa, nos echamos un tatata (...), tomamos fotos nuevas y la sacamos en todo lado, a mí no me importa”.

“Tengo la verdad de mi lado”: Gloria Trevi rompe el silencio sobre demanda por abuso a menores

Gloria Trevi vuelve a ser noticia y no es nada relacionado con su música, sino con algo que lamentablemente la ha acompañado durante toda su carrera artística: sus problemas con la justicia, que esta vez vuelven a tener un tinte de supuesto abuso sexual y trata de menores, con una demanda que interpusieron dos jóvenes el pasado 30 de diciembre y fue divulgada por la revista Rolling Stone durante la primera semana de enero.

En dicha demanda, dos mujeres, que se hicieron llamar Jane Doe para guardar su identidad, acusaron a la cantante y al exproductor Sergio Andrade de haberlas reclutado con la ilusión de hacerlas brillar en la industria de la música y terminaron siendo “esclavas sexuales” del que fue pareja de la mexicana en los años 90.

Bochornoso momento de Gloria Trevi en pleno concierto. - Foto: Tomada de Instagram @gloriatrevi

Estas acusaciones no son nuevas en la vida de la intérprete de ‘Pelo suelto’, pues en el año 2000 fue arrastrada junto a Andrade en Brasil por supuesto abuso sexual, que mantuvo a la diva pop en arresto domiciliario por cuatro años, luego de que un juez mexicano la absolviera de cualquier cargo relacionado con la trata de jóvenes, violación y secuestro. Por su parte, el exproductor tan solo pagó un año de cárcel luego de esperar cuatro años por un juicio que lo dejó como culpable de los cargos mencionados anteriormente.

“Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia”, inicia el comunicado que publicó Trevi en su cuenta oficial de Instagram, donde se despachó contra las demandantes de una forma muy sutil y sin mencionarlas directamente, dejando claro que ya una vez fue probada su inocencia y esta vez será igual.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes. y en todas sus instancias salí absuelta”, continúa el comunicado, que ya cuenta con más de 76 mil likes y casi cinco mil comentarios de apoyo, tanto de sus fanáticos como de colegas y amigas de la industria.

Gloria Trevi, en líos con la justicia mexicana - Foto: Tomada de instragram @gloriatrevi

Gloria no solo afirma que está tranquila y se siente poderosa frente a estas nuevas acusaciones, también reiteró que ella misma está adelantando sus propios procesos legales contra aquellos que, de mala fe, le estarían generando este tipo de situaciones, de las que solo queda un revuelo mediático, pues la intérprete de ‘Esa hembra es mala’ siempre ha salido victoriosa.

“Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor, porque tengo la verdad de mi lado, por esa razón soy yo la que tiene una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”, finaliza Gloria Trevi en su comunicado.