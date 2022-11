Video | Gloria Trevi mostró de más en pleno concierto; se le cayó parte de su vestuario

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi, es mundialmente conocida por ser una de las cantantes -además de actriz, productora, compositora y empresaria- mexicanas más controversiales y populares de los últimos 30 años.

Por estos días, la reconocida artista se encuentra culminando su gira musical Isla Divina Tour, que inició en enero de este año, donde tuvo la fortuna de compartir con sus fanáticos, de países como México, Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica, sus más populares éxitos como Todos Me Miran y Fuego con Fuego, además de sus nuevos sencillos.

En el último concierto de su gira en Estados Unidos, justo en el estadio ‘Hard Rock Live Hollywood’ de Miami, Florida, la reconocida cantante mexicana sufrió un incómodo momento con su vestuario en tarima mientras interpretaba Pelo Suelto, uno de sus mayores éxitos ante miles de asistentes.

Trevi cantaba con toda la energía el verso “voy a traer el pelo suelto” de su éxito, cuando, ante la emoción, empezó a saltar y a despelucar su cabello. Justo en ese momento, se le desprendió la pieza inferior trasera de su vestuario, dejando al descubierto la ropa interior de la artista.

A pesar del incómodo momento, Gloria Trevi no se detuvo, e incluso, una de las bailarinas la ayudó, organizándole la prenda para que pudiera continuar su show sin ningún problema.

Su público le celebró la actitud que tomó la mexicana tras el incidente, pues ella optó por reírse mientras miraba hacia arriba del escenario. Poco después, agradeció el apoyo brindado en el concierto en Estados Unidos.

En el mes de mayo, la cantante fue protagonista de los titulares de noticias, porque el escenario donde se iba a presentar se desplomó.

Fue ella misma la que se encargó de confirmar que su show programado para ese día en Xalapa, estado de Veracruz (México), tendría que ser pospuesto debido a un incidente que se presentó con el escenario.

En video quedó registrado el momento exacto en que parte la estructura del escenario se desplomó. Afortunadamente no se reportaron heridos, según confirmó la cantante. El escenario ya estaba ultimando los detalles de su montaje, en el estadio de béisbol de la USBI, cuando las columnas que sostenían cedieron ante el peso del mismo.

A través de sus redes sociales, Gloria Trevi narró lo sucedido. “Mi raza de Xalapa, debido a un percance técnico, el show de esta noche tendrá que posponerse, agradecida con Dios de que nadie haya salido lastimado... Pronto mi oficina les informará de la nueva fecha en la que se llevará a cabo este evento. Como siempre, cuidando la seguridad de ustedes”, escribió en una historia de Instagram.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, Gloria Trevi dijo en una transmisión en vivo que el show sí se iba a realizar, en el mismo lugar; sin embargo, la hora de inicio sería diferente.

Adicionalmente, la artista explicó que al momento del accidente ninguno de los integrantes de su staff estaba dentro de las instalaciones. Las puertas tampoco habían sido abiertas al público. “La verdad, eso es algo que no nos esperábamos, pero nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados, que creo eso es lo más importante (...). ¿Nos vamos a encontrar en la noche? Sí, porque yo les he dicho que debemos seguir adelante, que no nos rindamos y en este caso, no nos vamos a rendir”, manifestó Gloria Trevi en su mensaje.

“El escenario, siendo prácticamente nuevo, quedó destruido, pero (...) están levantando en otra área otro escenario para poder presentar un concierto, que va a ser muy especial, porque va a ser un concierto alternativo; prácticamente va a ser algo nuevo para el público y algo nuevo para mí, pero creo que lo vamos a sacar con toda el alma, con todo el corazón”, agregó la artista mexicana.