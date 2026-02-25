Así fue el error que cometió ‘El Jefe’ en ‘La casa de los famosos 3′; video dejó en evidencia su reacción

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se consolidó como uno de los contenidos más comentados, impulsada por las dinámicas que se viven dentro de la competencia y que mantienen al público atento a cada episodio.

Con cada edición, el reality introduce modificaciones y giros inesperados que renuevan el formato y sostienen la expectativa de los televidentes. En esta oportunidad, figuras del entretenimiento como actores, influenciadores digitales, deportistas y cantantes aceptaron el reto de convivir bajo un mismo techo, con la meta de alcanzar el premio millonario destinado al ganador.

Sin embargo, el paso de los días y el encierro comienzan a pasar factura. La convivencia da lugar a roces, pactos estratégicos y episodios imprevistos que pueden alterar de forma drástica el desarrollo del juego y el destino de los participantes dentro de la casa.

Esta habría sido la particular reacción de Karen Sevillano tras noticia sobre fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos 3′

Sin embargo, tras la eliminación de Nicolás Arrieta, las miradas de los curiosos se posaron en distintos momentos inesperados que se vivieron dentro de la convivencia, tal y como fue la entrada de Melissa Gate, quien revolucionó de nuevo al público con su personalidad.

No obstante, otro instante particular se vio en la transmisión del 24/7 del formato, donde se vio cómo ‘El Jefe’ cometió un error mientras les hablaba a los participantes. La cabeza del lugar habló por el micrófono, equivocándose con el mensaje que quería dar.

Según se observó en un video de redes sociales, al comunicarse con los habitantes, el hombre les indicó que subieran al baño, cuando lo que deseaba era que se dirigieran a la terraza, luego de pasar al baño.

“Atención, famosos. En contados instantes, subirán al baño”, dijo primero, soltando una leve risa por su error.

“Atención, famosos. En contados instantes, deberán subir a la terraza”, repitió, explicando la indicación correcta.

Los famosos quedaron confundidos, soltando algunos comentarios graciosos por lo que escucharon de parte del líder.

Los fanáticos reaccionaron a este suceso aplaudiendo la naturalidad con la que ‘El Jefe’ manejó todo, exponiendo que todo surgía desde un punto genuino y divertido.