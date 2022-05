“Cada vez abusan más”: Paola Jara se molestó con Avianca por problemas con su equipaje

Paola Jara volvió a reportar problemas con la aerolínea Avianca, de la cual dijo ser viajero frecuente, algo que al según ella su pareja Jessi Uribe no sirve para los pasajeros.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante de música popular mostró su descontento tras presentar problemas con su equipaje en el último vuelo que tuvo con la aerolínea.

“Cada ocho días Avianca me está sacando la piedra y yo no había dicho nada. Hace ocho días se me habían robado una luz de la maleta y hoy me dejaron la maleta y no dan reporte, no dicen nada, nadie responde, no saben dónde está, la hoja que me dieron, que no aparece el número, qué hace uno con esta gente pues”, dice molesta la artista en su carro mientras en compañía de Jessi Uribe.

Además, recriminó que el hecho de ser una pasajera que usa la aerolínea con regularidad no es suficiente para que puedan responder de manera rápida y eficiente.

“Y eso que uno es viajero frecuente y no sé qué pendejadas, sinceramente pues, pero cada vez abusan más”, se le sigue escuchando a Jara mientras Uribe dice que “eso no sirve para ni mier...”.

Avianca y el problema que tuvo con un menor de 7 años

Luego de un lamentable hecho registrado el pasado viernes 8 de abril en el aeropuerto El Dorado, cuando un menor no pudo viajar por la aerolínea Avianca, debido a que había un “sobrecupo de recomendados” en el vuelo que tenía que abordar, un sin fin de críticas llovieron a la aerolínea.

“¡Hágame el favor! ¿Alguna vez han visto 15 niños recomendados en un avión? ¿Cómo es posible que dejen a un niño de siete años en el aeropuerto y no prioricen su viaje? ¡Qué berraca falta de sentido común y de humanidad!”, manifestó José Baquero, tío del menor afectado. El hecho se hizo viral y muchos usuarios de redes sociales reclamaron a la aerolínea.

“La compañía lamenta la situación que provocó que el menor no abordará su vuelo en la ruta Bogotá-Corozal, como estaba planeado inicialmente; y confirma que estuvo en contacto permanente con su familia para brindar los planes alternativos de solución”, a esto agregó que “La aerolínea emprenderá las acciones correspondientes para evitar que esta situación vuelva a presentarse.”

La situación se dio a conocer en la red social Twitter, en la que el mánager y baterista José Baquero denunció que su sobrino no había podido viajar con Avianca y lo habían dejado solo en el aeropuerto, hecho que indignó a varios usuarios de las redes sociales que empezaron a reclamarle a la aerolínea por la situación ocurrida con el menor.

“Abro hilo de la nueva perla de Avianca, y cómo dejaron a mi sobrino, de 7 años, en Bogotá solo en el aeropuerto. Diciendo que tenían ‘sobrecupo de recomendados’”, escribió en su cuenta personal de Twitter, José Baquero, quien además etiquetó a la SIC, a la Aerocivil y a algunos medios de comunicación.

Baquero dijo que su sobrino tenía un vuelo para viajar con Avianca en la tarde de este viernes 8 de abril desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá hacia Corozal, Sucre. La mamá del menor lo había dejado recomendado con los funcionarios dos horas y media antes, luego de pagar 836.000 pesos, dentro de los cuales iban el pago de 94.000 pesos, que es el valor que le cobraron porque el niño viajaba recomendado.

Sin embargo, el vuelo salió a las 12:40 p. m. sin el menor de edad. Y solo 40 minutos después, la aerolínea se comunicó con la familia para avisar que el niño se había quedado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, ya que llevaban “sobrecupo de recomendados”. Así lo confirmó el baterista del grupo de tropipop Wamba en sus redes sociales.