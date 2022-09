Caídas y gritos de Carolina Cruz y Catalina Gómez en set de ‘Día a día’ durante el Día sin Carro

Este jueves 22 de septiembre se está llevando a cabo en la capital colombiana la tradicional jornada del Día sin Carro y sin Moto, luego de haberse aplazado en varias oportunidades en lo corrido del año por decisión de la alcaldesa Claudia López.

“El Día sin Carro es un respiro para la ciudad. Nuestro cálculo es que vamos a reducir en 57 % las emisiones de CO2 equivalentes, las que causan el cambio climático. Asimismo, se van a reducir en 43 % las emisiones de material particulado 2,5, que es el que más afecta nuestra salud”, explicó Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá.

Los presentadores de Día a día, matutino de Caracol Televisión, aprovecharon esta jornada para mostrar sus habilidades al frente de los principales transportes alternativos que se utilizan en la ciudad, como la bicicleta y las patinetas eléctricas.

Mediante su cuenta personal de Instagram, Carlos Calero dejó en evidencia a sus compañeras y compartió un video de Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto haciendo uso de estos artículos de movilidad.

“Reportando desde las calles de Bogotá, en este Día sin Carro: Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto. Una historia detrás del Día sin Carro”, escribió el barranquillero en la publicación, que recibió decenas de comentarios.

En la grabación, que también se hizo viral en las redes sociales, se puede apreciar que las presentadoras del matutino no tienen mucha destreza para manejar estos medios de transporte, por lo cual perdieron el equilibrio en más de una oportunidad.

Los reconocidos comunicadores disfrutaron de un jocoso momento en medio de esta jornada, que muchos ciudadanos no consideran agradable debido a la congestión que se presenta en los diferentes transportes públicos.

De acuerdo con el primer informe de la Secretaría de Movilidad, la medida ha dejado, hasta el momento, 1.245.606 pasajes de TransMilenio válidos en el componente troncal, dual, alimentador y cable, y 1.337.541 en el zonal, para un total de 12.583.147.

Carolina Cruz denunció delicado tema en Instagram

La modelo no ocultó su incomodidad esta semana por un delicado tema y aseguró que estaba bastante molesta con algunas páginas de fans en Instagram, debido a que utilizaron la imagen de su hijo menor para promocionar algunos concursos.

Carolina, de igual manera, puntualizó que este tipo de sorteos ilegales no tienen nada que ver con ella y manifestó que no conoce a las personas que manejan estos perfiles.

“Esto no tiene nada que ver conmigo. Pueden ser fanáticos, pero no es responsable utilizar la información así. No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado!”, precisó Carolina Cruz en las historias de Instagram.

Tras la denuncia de la reconocida presentadora de Caracol Televisión, las mencionadas páginas eliminaron todas las publicaciones que habían hecho con la imagen del pequeño Salvador. Incluso, una de estas quedó inactiva desde hace días.

Cabe recordar que la empresaria vallecaucana denunció públicamente hace unas semanas que estaban utilizando su imagen para hacer publicidad engañosa en las redes sociales y estafar a la gente con unas pastillas para adelgazar.