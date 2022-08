Camila Avella: la expresentadora, madre y esposa que le apuesta a ser Miss Universo

Camila Avella dio una noticia que muchos estaban esperando. La presentadora y modelo oriunda de Yopal fue aceptada en el casting de Miss Universe Colombia y es una de las que suena más fuerte para llevarse la corona.

Las redes sociales se enloquecieron con esta noticia, pues desde hace varios años estaban esperando que la joven representara al país en Miss Universo, el certamen de belleza con más audiencia a nivel internacional.

Una corona esquiva

La corona había sido esquiva para la expresentadora de El Desafío. En 2018 se dio a conocer que Raimundo Ángulo había decido descalificar a la joven por incumplir con los reglamentos del Concurso Nacional de Belleza al sostener un contrato con Caracol Televisión y con el mánager Fernán Martínez.

A esos señalamientos, Avella dijo que esas tales fotos nunca existieron y que los contratos que alegaba el presidente del Concurso Nacional de Belleza ya estaban cancelados. Las declaraciones de Angulo causaron molestia entre los amantes de los reinados bajo el entendido de que le estaban quitando la posibilidad a Colombia de aspirar nuevamente a tener una Miss Universo.

También aseguró que tenía conocimiento de unas fotografías en las que la modelo posaba desnuda, aunque ningún medio de comunicación tuvo acceso a esas imágenes.

El ‘reinólogo’ William de la Rosa aseguró que esta es una excelente decisión para el proyecto personal de la presentadora. “Desde pequeña quiso pisar el escenario universal, se le presentaron obstáculos en el camino, pero gracias a la abolición de estos reglamentos podrá participar y poner a soñar a miles de colombianos con la corona universal (...) va a demostrar que el ser madre no es impedimento para ser una gran reina”, señaló.

En el momento en el que la expresentadora de El Desafío dio a conocer la noticia, hubo muchas reacciones en las redes sociales, la mayoría a favor de que se presente en el casting de este 5 de septiembre que se celebrará en Medellín.

Muchos creyeron que Camila Avella ya tenía este sueño “cancelado”, teniendo en cuenta que es una mujer casada y ya tiene una hija. La joven de 27 años estaría a un paso de cumplir uno de sus más grandes anhelos, gritar “Colombia” en el escenario de Miss Universo.

Cabe recordar que hace unas semanas el certamen de belleza anunció que para la próxima edición permitirá la participación de mujeres casadas, embarazadas y con hijos, una flexibilización en la norma que sin duda está aprovechando Avella.

“Estoy segura de que las personas que me conocen saben lo orgullosa que me siento de ser llanera y sueño con poder ser la primera MUC que tenga mi departamento, pero no la última”, escribió Camila Avella en una de sus más recientes publicaciones.

El carrusel de fotografías abre con el anuncio de que será una de las candidatas al concurso por ser la máxima representante de la belleza colombiana ante el mundo. Le siguen otras imágenes donde se le ve en su faceta de reina desde la infancia, como prueba de que ha sido un sueño de toda la vida.

“Casanare es un departamento que lamentablemente ha tenido mala imagen y lo han catalogado como el departamento más peligroso del país, lo que ustedes no saben es la calidad humana que tenemos los casanareños; nuestra cultura y folclor que nos llena de orgullo y perrenque; nuestras infinitas tierras llenas de riqueza y ni se diga lo afortunados que somos al tener tanta fauna y flora silvestre, y para terminar la gastronomía, que a los que les gusta comer sabroso, como a mí, ya saben a donde tienen que ir”, expresó en la publicación, siendo enfática en que es un paso importante no solo por lo que implica ser una candidata madre y esposa, sino también por representar una región tan estigmatizada.