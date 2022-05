Carolina Cruz reveló fotos íntimas de duro momento familiar y celebró el Día de la Madre

Carolina Cruz, una de las presentadoras principales del programa televisivo Día a día, comparte constantemente en las distintas redes sociales los mejores momentos que disfruta junto a sus dos hijos. Asimismo, ha manifestado en repetidas oportunidades que la maternidad le está dejando múltiples aprendizajes.

La vallecaucana, de igual manera, no dejó pasar por alto el Día de las Madres y publicó este domingo una extensa reflexión para conmemorar esta fecha tan especial, la cual se celebra en Colombia por lo general el segundo fin de semana de mayo.

Mediante una publicación en Instagram, la reconocida modelo también aprovechó el momento para compartir una serie de fotografías sobre uno de los momentos más duros que ha afrontado en su vida. Además, les dedicó unas emotivas palabras a Matías y Salvador.

“Nunca pensé en lo fuerte que podría ser, hasta que estos dos maestros de vida me escogieron como mamá. Gracias, hijos, porque además de ser mis hombres, mi compañía, mi luz y mi fuente de inspiración, son la mejor decisión que he tomado”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Hoy me aplaudo, felicito, abrazo y me lleno de amor, porque jamás pensé ser la mamá que soy. Feliz Día de la Madre a todas, gracias por hacer de este universo un mejor lugar para los hijos. Somos y seremos siempre la fuerza que mueve el mundo”.

En las imágenes, que recibieron cientos de comentarios en pocos minutos, se puede apreciar a la presentadora de Caracol Televisión cuidando al pequeño Salvador en el hospital en medio de un difícil momento familiar.

“Este post está dedicado a las mamás cuidadoras, poderosas y fuertes, que hoy están en una clínica cuidando a sus niños que están pasando por alguna complicación de salud. Las abrazo y no están solas”, puntualizó.

La empresaria vallecaucana le dedicó finalmente una emotiva publicación en Instagram a su madre, a la que calificó como su mejor ejemplo de vida y le agradeció por todo el apoyo que le da todos los días.

Por otro lado, Carolina Cruz aseguró que le tocó bastante pesado la semana pasada debido a los diferentes compromisos laborales a los que asistió durante el lanzamiento de su libro en la FILBo 2022, por lo cual casi no tuvo tiempo para compartir con sus hijos.

Aunque extraña estar con los menores, la presentadora manifestó que para lograr los sueños hay que trabajar duro. Asimismo, afirmó que la satisfacción de conseguirlos es muy gratificante.

“Apenas llegando a la casa. Estos días he salido muy temprano y he llegado muy tarde, todo para lograr mis sueños y los de la fundación. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco me advirtieron lo bien que se siente el alma y el corazón”, precisó.

Cabe recordar que la exreina de belleza anunció en marzo pasado que se separó oficialmente del actor Lincoln Palomeque después de más de diez años de relación sentimental.

“Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, indicó en aquel momento.