“Casi nos matan”: Yina Calderón reveló duro momento que vivió por cuenta de la inseguridad

Yina Calderón se ha convertido en una de las figuras públicas más reconocidas a nivel nacional debido a sus polémicas en las que se ha visto involucrada a lo largo de su carrera en las redes sociales, comentarios y por su contenido ahora como DJ y productora de música.

Desde su aparición en la televisión colombiana en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, Yina ha destacado por su personalidad y diferentes momentos que la han catapultado, como el recordado episodio junto al cantante Maluma en el que sostuvieron una corta relación en medio del programa.

La 'influenciadora', Yina Calderón en Europa junto a su familia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonofiicial

Desde entonces, la colombiana ha sido protagonista de polémicas y de comentarios a favor y en contra por sus distintas cirugías y por los controvertidos eventos que realizaba con amigos y familiares. Recientemente, también ha sido blanco de críticas por cientos de usuarios en medio de una polémica que se desató con la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.

Calderón contó por medio de las historias de Instagram a sus más de 400.000 seguidores los momentos de pánico que vivió en un intento de robo mientras estaba a bordo de un taxi en la ciudad de Cali.

Yina inició su relato contando que por poco mueren en medio del hecho en el que también se vio involucrada su hermana. “Tuve un susto ni el hijuep****, ustedes no sabes que casi nos matan a mí y a mi hermana, no les conté por qué estaba súper nerviosa.”

“Imagínense que veníamos en la carretera de Popayán a Cali (…) entonces la discoteca contrató, pues obviamente, un carro que, pues nos llevara a Cali, bebés, ya íbamos en la carretera, ya casi yo iba a llegar a Cali, cuando nos quebraron todos los vidrios del carro, tiraron piedra y nos tiraron todos los vidrios del carro, con el afán de que el conductor frenara”

La influenciadora terminó contando que gracias a la rápida acción por parte del conductor se frustró el robo y no hubo nada que lamentar. “Gracias a Dios, el conductor no frenó porque eso es una modalidad de robo”, dijo la colombiana.

A pesar de que a la hermana de Yina le cayeron los vidrios de la ventana, no sufrió heridas de gravedad y según el relato de Calderón, el episodio no pasó a mayores gracias al conductor que no se detuvo y evitó el robo.

Yinaha sufrido en varias ocasiones intentos de robo. Foto: Instagram @yinacalderonbarble. - Foto: tomada de Instagram @ yinacaldeeronoficial

La confesión de Yina Calderón sobre Legarda

Calderón, a través de Instagram, se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas, de modo que uno de los internautas escribió: “Es verdad que conocías a legares”, después la influencer detalló que, supuestamente, lo que quiso decir el usuario fue el nombre de Legarda.

Enseguida, se dieron las polémicas declaraciones que desataron diversas posturas en las redes sociales.

De acuerdo con lo dicho por Yina Calderón, nunca había hablado sobre esto, es decir, fue la primera vez y confesó que su mamá “fue testigo de todo”.

Yina Calderón y Fabio Legarda, respectivamente. - Foto: Instagram: @yinacalderondjoficial / @legarda

“Él (Legarda) ya falleció. Me están preguntando si lo conocí y sí... Imagínense que esta señora (la mamá de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba”, relató la también DJ de Guaracha.

En la misma línea, dijo: “Es que yo antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él. Las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y al él no le gustaba casi tomar; entonces, no se dio, pero era un ser humano increíble. Ese man era un bacán y era muy guapo, qué falla”, manifestó Calderón frente a la pantalla de su teléfono celular.

De manera conjunta, la polémica influenciadora colombiana rememoró que el fallecido artista “era muy talentoso, pero sí lo distinguí. Chévere”, concluyó