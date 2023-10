Chris Carpentier, indignado en Colombia; no le gustó ni poquito e hizo comentario en pleno programa

Incluso, el famosos cocinero chileno subió un contundente mensaje el domingo pasado, mientras se transmitía la gran final de MasterChef Celebrity 2023, concurso gastronómico del Canal RCN , puntualizando que no había nada que celebrar.

“Lamentablemente, hoy para mí no hay ánimo de celebrar nada. Una nueva guerra está en curso. Una carnicería sin precedentes. No me puedo callar esto viendo las imágenes de niños y familias violentadas. Paz en el mundo”, expreso el chef.