Christian Nodal bloquea a una fan tras prometer importante donación

El famoso cantante música mexicana Christian Nodal se encuentra de nuevo en el centro de las críticas debido a los comentarios en redes sociales sobre una promesa que le hizo el artista a una fan que busca recursos para poder realizar una serie de cirugías a su mamá, la cual tiene un tumor en la cabeza.

Rosalinda Acuña es una enfermera que ha dedicado 30 años de su vida a atender pacientes, sin embargo, la vida le dio un giro cuando le fue encontrado un tumor en su cabeza, por lo cual necesita varias cirugías para salvar su vida.

Brenda Acuña es hija de Rosalinda, al conocer que las tres intervenciones quirúrgicas a las que debía ser sometida su mamá tienen un costo cercano a los cinco millones de pesos mexicanos (más de mil millones de pesos colombianos), empezó una movilización digital para poder recaudar los recursos y así salvar la vida su madre.

Ante la dificultad económica de su familia, ella decidió escribir en las redes sociales de los cantantes favoritos de su mamá solicitando ayuda. Uno de los artistas convocados en redes fue Christian Nodal, quien se ofreció a hacerse cargo de una parte de los cinco millones de pesos que se necesitan.

“Un día como a eso de las 7 de la noche me contestó Christian en un DM y puso que se hacía cargo de todo, las cirugías me cuestan al rededor de cinco millones de pesos y él dijo que me podía dar un millón de pesos”, señaló Brenda a los medios mexicanos.

Hace unos días me encontré un comentario de esta persona tan bella haciendo todo por salvar a su mamá.

Hoy que hablé con ella me contó que mis fans han dado un gran apollo y gracias a eso se sumó mucha gente a ayudar.

Gracias a todos mis fans por tener un gran ♥️ los amo. https://t.co/G9sREJbarV — NODAL (@elnodal) April 10, 2021

Sin embargo, el miembro del equipo de trabajo que Nodal supuestamente asignó para que gestionara los detalles de la donación nunca la contactó. Según Brenda Acuña, el cantante mexicano empezó a sacar excusas con las que intentaba argumentar que no había podido comunicar con ella, pero al final nada se concretaba con la donación.

Brenda siguió escribiéndole a Nodal por DM asegurando que aún no era contactada, pero luego de un tiempo apareció bloqueada por la cuenta oficial de Nodal en Twitter.

Acuña tomó la decisión de hacer pública el comportamiento de Nodal y esto generó una tormenta de comentarios sobre el tema a favor y en contra del cantante de Botella tras Botella.

TRAAAAS 😔... NI HABLAR... QUE DIOS NO LO BENDIGA, LE AVISAN DE NUESTRA PARTE 🥰 pic.twitter.com/cKCSTTIidZ — Me ayudan a salvar la vida de mi mamá? 🧠❤️‍🔥🙏 (@VaPorLinda1) May 11, 2022

“Que personas tan ridículas y vividoras, nadie tiene la obligación por hacer nada por ustedes, deberían de ponerse a trabajar, exponer a Nodal solo porque no les ayudó ¿De cuándo acá”, señala uno de los usuarios de Twitter frente a la polémica.

La familia Acuña le ha salido al paso a las críticas señalando que lo único que buscan es el apoyo para salvar la vida de Rosalinda Acuña, no generar una campaña de desprestigio contra Nodal.

En las últimas horas, Brenda solicitó apoyo por parte de la policía cibernética de México para hacerle frente a los hostigamientos que está recibiendo en las redes sociales por hacer público el comportamiento de Nodal ante la promesa.

Sin embargo, también hay cientos de mensajes de apoyo a la joven y críticos a la falta de palabra del cantautor mexicano. A pesar de las críticas y los señalamientos, Brenda Acuña continúa vendiendo artículos por redes sociales y haciendo recolectas para suplir los gastos de los procedimientos médicos de su mamá.