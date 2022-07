Carlos Vargas denuncia intentos de estafa a nombre de su padre, quien falleció recientemente

El presentador advirtió a sus seguidores que no se dejen robar.

El miércoles 13 de julio falleció el padre del presentador y periodista Carlos Vargas, quien se encontraba recluido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San Jorge, en Pereira.

Carlos Álvaro Vargas venía padeciendo serios quebrantos de salud, razón por la que, en su momento, el periodista pidió a sus seguidores ayuda con donación de sangre para su progenitor.

Tras la muerte de su padre, el periodista lo recordó como un ser especial que le dejó muchas enseñanzas. “A él, mi mejor papá, el único que tengo, el grande, le debo todo, porque el papá en la casa es quien enseña a devorarse el mundo. Y él lo hizo muy bien con nosotros, así que tengo todo por agradecerle y sin reparo alguno. Gracias papito, gracias Carlos Álvaro Vargas Rangel”, expresó el presentador.

Adicionalmente, destacó que su padre dio la lucha en medio de la enfermedad y que “su cuerpito ya estaba cansado”. También recordó que ―como hijo― hizo todo lo que estuvo a su alcance para que su padre se recuperara.

Pocos días después de la muerte de Carlos Vargas (padre), inescrupulosos se han aprovechado para intentar cometer estafas a su nombre. Así lo denunció a través de redes sociales su hijo, el presentador Carlos Vargas.

“Amigos y amigas, buenas tardes a todos, nuevamente aparezco por acá. Mi familia y yo estamos muy bien, gracias a Dios. Agradecerles a todos mis amigos, a todas las personas que conozco y no conozco, a todas las personas especiales y lindas que me siguen y se toman el tiempo para acompañarnos con este proceso que tiene uno cuando un ser querido muere, como en este caso mi papá. A todos, gratitud total”, comenzó diciendo Carlos Vargas en sus historias de Instagram, red social donde cuenta con una comunidad de 784 mil seguidores.

No obstante, el presentador hizo una advertencia ante una situación que se ha presentado en los últimos días. Según explicó, “hay un hacker o alguien” que se metió a las redes sociales de su papá, puntualmente a Instagram, y está subiendo “venta de televisor y venta de electrodomésticos”.

Al respecto, Vargas aclaró que ellos regalaron todas las partencias de su papá, por lo que la supuesta venta corresponde a un intento de estafa por parte de desconocidos. “Nada se vende y nada se vendió”, sentenció el presentador.

“Todo lo que ofrezcan desde las redes sociales de mi papá es mentira. No se dejen robar”, advirtió Carlos Vargas en sus instastories.

¿Por qué la presentadora Mary Méndez ya no aparece en “La Red”?

Una de las presentadoras que suele aparecer en la programación de los fines de semana del Canal Caracol es Mary Méndez, se le conoce por su singular tono de voz y la forma en la que expresa y cuenta las noticias del entretenimiento y la farándula.

Sin embargo, por un tiempo, la samaria no estuvo en el set y como reemplazo apareció Shirly Gómez. En consecuencia, empezaron a surgir los rumores de que Méndez no volvería a estar en el equipo de La Red y las redes sociales se llenaron de señalamientos de todo tipo.

En la más reciente emisión del programa de entretenimiento, las especulaciones llegaron a su fin, se dio a conocer que la presentadora estaba de vacaciones y que por eso no aparecía los fines de semana. No obstante, para muchos, esas declaraciones no eran suficientes y, para evitar cualquier malentendido, Mary apareció en redes sociales.

La también empresaria de una compañía de alimentos orgánicos habló por medio de historias de Instagram, en donde abordó el tema de su ausencia en La Red, programa en el que lleva años siendo la anfitriona femenina.

Mientras estaba sentada dentro de su carro, Méndez dejó claro todo y sus palabras fueron: “Mis amores lindos, ¿ustedes por qué son tan ‘empeliculados’? Yo no me voy de La Red”.

La samaria explicó que no estuvo en el set porque tenía vacaciones acumuladas de años atrás, además, confesó que ha estado al tanto de los comentarios de sus seguidores quienes han escrito que no volverían a ver el programa si ella no aparece.

De manera conjunta, Méndez compartió la noticia de su regreso a las pantallas de la televisión; detalló que el próximo sábado 23 y domingo 24 de julio volverá a su trabajo, junto a sus compañeros.

En adición, la mujer amante de la vida fitness le envió un mensaje a los cibernautas: “Ya este fin de semana vuelvo a La Red, chicos, pero no sean así tan intransigentes, tampoco”.

“Estuve en un lugar, me dijeron: ¿Ya no trabajas en La Red? Y yo, Dios mío, me fui un fin de semana, así que ‘tranquis’. Este fin de semana volvemos con toda”, explicó la celebridad que tiene el cabello color rubio claro.

“Gracias. Qué lindos, por tanto amor y tanto cariño, pero no se ‘empeliculen’”, concluyó la presentadora.

A continuación, la recopilación de las declaraciones de Mary Méndez donde explica su ausencia en el programa La Red y lo que pasará en la próxima transmisión: