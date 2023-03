Cintia Cossio, ante ola de comentarios por detalle en foto, aclaró si está o no embarazada: “no me gusta hablar de mi cuerpo”

Cintia Cossio se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas de las redes sociales, debido a las distintas publicaciones de Yeferson Cossio, su hermano. La paisa se ha mostrado en diferentes facetas por estas bromas, despertando risas y opiniones en los usuarios.

La influencer llamó la atención de miles de personas en las redes sociales - Foto: Instagram @soycintiacossio.

Sin embargo, al ser una figura pública, la influencer se enfrentó a varias preguntas y palabras incómodas de sus fieles seguidores, quienes se interesaron por saber detalles de su vida personal y privada. Algunos internautas indagaron sobre su matrimonio con Jhoan López, otros sobre su hijo y unos pocos quisieron conocer más acerca de su faceta como generadora de contenido para adultos.

No obstante, recientemente, Cintia Cossio tuvo que lidiar con interrogantes relacionadas con su cuerpo, ya que un grupo de usuarios pensó que podría estar embarazada. Al ver la ola de preguntas de este tipo, la paisa aprovechó y reveló la verdad de su figura actual.

La paisa tuvo que aclarar detalle en su cuerpo por especulaciones de un embarazo - Foto: Instagram @soycintiacossio.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la hermana de Yeferson Cossio compartió un video en el que mencionó lo incómodo que era para ella tener que hablar sobre su cuerpo, explicando por qué lucía de esta manera. La influencer puntualizó en que todo hacía parte de un trabajo que estaba haciendo en el gimnasio, buscando alcanzar un volumen considerable y deseado para su silueta.

“Esta es la cuarta vez que salgo a decir lo mismo. En los comentarios de la última foto que publicó Jhoan me preguntan que si estoy embarazada porque me ven rellenita en el cuerpo. Les cuento, yo estaba flaca, retomé gym y un día me desperté y dije: ‘quiero volumen’”, comentó al inicio del clip.

Cintia Cossio profundizó sobre el tema, señalando que esta meta era algo personal que estaba haciendo con ayuda de su entrenador, por lo que requería de tiempo y paciencia. No obstante, aún le quedaba por subir otros tres o cuatro kilos, los cuales no forzaría y dejaría que llegaran como parte del proceso.

La influencer también mostró su sensual figura. Foto: Instagram @soycintiacossio.

“Mido 1.70, en junio de 2022 pesaba 62 kilos y decidí estar súper juiciosa con el entrenamiento. Le dije al profe que quería volumen súper sano, cero químico, cero mala alimentación… No me importaba cuántos meses me fuera a tomar. Marzo de 2023, peso un poco más de 73 kilos, aún quiero subir 3-4 kilos para empezar una buena definición y no bajarme mucho. No estoy embarazada”, dijo, aclarando que no estaba interesada en ponerse nada de químicos y mucho menos con alimentación mala que podía afectar su salud.

La creadora de contenido afirmó que el día que decida embarazarse lo contará y no lo ocultará, ya que lo ve como algo natural en su vida. Lo que sí enfatizó fue que sería la última vez que hablaba de su cuerpo y sus rutinas deportivas, porque eso solo le incumbía a ella.

“Si me ven un poco rellenita de cuerpo, es por eso, ando en volumen. Primera y última vez que hablo de mis metas deportivas. En serio, no me gusta para nada, solo deleitarme cuando subo historias de mis rutinas y también de los cambios. El día que yo me embarace, yo seré la primera en contárselos, no lo ocultaré”, mencionó en el video de su cuenta oficial de Instagram.

Para finalizar, Cintia Cossio cerró el tema y aseguró que no estaba embarazada, puesto que solo se trataba de un proceso físico y personal que estaba llevando a cabo en la actualidad. “No, no estoy embarazada y tampoco sufro del colon (…) No es embarazo, nada del otro mundo”, agregó, poniéndole freno a las opiniones ajenas sobre su figura.