Cirujano plástico reveló los procedimientos más solicitados por los famosos

Colombia ha tomado fama a lo largo de los años por ser uno de los países más apetecidos por las personas extranjeras para realizarse diferentes procedimientos, ya sea por deformidad o reconstrucción, así como los de carácter estético.

Javier Soto es uno de los cirujanos plásticos que más intervenciones realiza y se ha caracterizado por trabajar con personajes de la farándula colombiana y personalidades de otras naciones.

Soto es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, recibió su formación como cirujano plástico y reconstructivo en la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina y como cirujano de mano en el Royal Australasian College of Surgeon. De igual manera, forma parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP) y de International Member of the American Society of Plastic Surgeons.

La cirugía plástica es un procedimiento quirúrgico en el que se corrige o mejora el aspecto físico de las personas, ya sea por gusto o por salud. También, se entiende el procedimiento quirúrgico con fines estéticos todo aquel en el que se practique una incisión en la piel y manipulación de órganos o tejidos anatómicamente íntegros, con la finalidad de modificar y embellecer aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias al individuo.

En una entrevista otorgada a SEMANA, Javier Soto habló de todo lo que conlleva una cirugía plástica y también hizo referencia a las personas famosas que ha operado.

SEMANA: ¿Cómo sabe una persona que es candidata a realizarse un determinado procedimiento?

Javier Soto (J. S.): “Hay unos parámetros que manejamos los cirujanos plásticos para poder operar a una paciente, es decir, las pacientes a las que les hacemos procedimientos de contorno corporal necesitan tener índice de masa corporal por debajo de 30, una hemoglobina por encima de 13, ciertos parámetros en los exámenes de sangre como es su estado general para poder operarlos”.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo de recuperación puede esperar una persona y qué tipo de ayuda se puede necesitar durante la misma?

J. S.: “El tiempo de recuperación depende mucho del procedimiento que se le haga a cada paciente. Para una rinoplastia puede ser de 7 a 12 días, mientras que un Mommy makeover puede ser un tiempo de recuperación entre 15 y 20 días, entonces depende mucho del procedimiento que se hace la paciente”.

SEMANA: ¿Además de haber trabajado con personajes de la farándula colombiana, con qué personalidades extranjeras ha tenido la oportunidad de laborar?

J. S.: “En Texas operé a Roccibella que es una influencer de maquillaje bastante fuerte en el mundo, con una de las cuentas más grandes en Facebook de maquillaje. Ella vino y tuvo toda la experiencia en Colombia de operarse, tuvo un procedimiento de Mommy makeover y tuvo un cambio muy bonito, muy natural, por lo cual muchas de sus seguidoras estuvieron contentas con su cambio y reconocen el buen proceso que se tuvo con ella. Hicimos un programa para YouTube con Manelik, que es una chica de México con las que hicimos un programa en donde conseguimos una paciente que realmente necesitaba una cirugía reconstructiva de su abdomen. Y algunos más que se me escapan”.

SEMANA: ¿Cuál es la cirugía estética que en su mayoría se realizan las grandes personalidades?

J. S.: “Eso depende de la necesidad de cada paciente, porque la cirugía plástica es una de las especialidades más amplias. Yo he tenido a Kika Nieto, que se hizo la rinoplastia; Andrea Valdiri, que se hizo procedimientos de contorno corporal; Felipe Saruma, que le hicimos marcación abdominal y lipoescultura. Los procedimientos más realizados en Colombia son los de contorno corporal, porque ese es nuestro buen nombre mundial”.