Clara Chía se robó miradas con su look en paseo por tiendas junto a Piqué; insisten en que quiere parecerse a Shakira

Clara Chía se ubicó como una de las españolas más comentadas de los últimos meses en la prensa rosa, debido a toda la polémica que despertó su relación con Gerard Piqué. La pareja se dio una oportunidad en el amor, dejando de lado todo el bombardeo mediático por lo ocurrido con Shakira.

Clara Chía quedó como blanco de comentarios por su relación con Piqué, ex de Shakira - Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

La joven española despertó todo tipo de reacciones en los usuarios de redes sociales, quienes estuvieron al tanto de las apariciones de la catalana en público. Muchos esperaron verla junto al exfutbolista en eventos, citas o paseos, demostrando que no le daban importancia a los comentarios negativos que recibían a diario.

Con el pasar del tiempo, los medios y los paparazzis se interesaron en seguir de cerca la transformación que tuvo la novia de Gerard Piqué, ya que imagen vivió cambios inesperados. La relacionista pública llamó la atención con su pelo, sus atuendos, su rostro y su estilo, ya que se veían muy diferentes a lo que quedó registrado en las primeras fotos que salieron a la luz.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa - Foto: Europa Press

Algunas personas indicaron que la española accedió a retoques estéticos, además de que adoptó detalles de Shakira, con el fin de imitarla. Los curiosos y usuarios en las plataformas digitales respaldaron lo mencionado por portales internacionales, apuntando que Clara Chía sí estaba diferente y su cara lucía con un toque particular, además de presumir una cabellera renovada y cuidada.

Recientemente, la pareja de Piqué llamó la atención en Twitter, debido a un video que fue compartido por una cuenta de fans llamada ClaGerfans. Este perfil subió un clip en el que se podía ver a la española en compañía del empresario, caminando por el Paseo de Gracia, una de las zonas más famosas de Barcelona.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Ambos disfrutaron de la visita a algunas tiendas, pero fueron captados específicamente saliendo de La Casa del Llibre, donde lucieron atuendos descomplicados y tranquilos. La joven de 23 años llevaba un saco oscuro y un pantalón negro, con lentes y zapatos deportivos, lejos de los lujos o la elegancia.

El Nacional de Cataluña habló sobre el contenido que se publicó en aquella cuenta, donde se aclaraba que era una grabación realizada por un usuario de TikTok el pasado 25 de marzo de 2023. El portal enfatizó en lo mucho que disfrutaba Clara Chía del anonimato, por lo que se sentía cómoda con el hecho de que el famoso era su novio y no ella.

“Clara no quiere reinar en Barcelona, es la reina de pasar desapercibida y solo destaca por el hombre que la acompaña, 2 metros de guapo empresario ex del Barça e imán para las cámaras. El famoso es él. Ella solo lo acompaña. Clara no entra en el papel. Adora el anonimato en una ciudad donde son la pareja más buscada. Y por eso no deja el chándal oscuro ni cuándo salen a pasear de guapos por el centro”, reseñó el medio catalán.

Clara y Gerard saliendo de una tienda de libros



25/03/2023 📷📚📖❤ pic.twitter.com/P6oCNNzJCn — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 10, 2023

Con este contenido se volvió a abrir el debate sobre si la joven buscaba parecerse o imitar a Shakira, ya que había lucido atuendos bastante similares o con una onda particular. En estas imágenes se aclararía que la española es muy distinta, optando por un look más ‘comfy’ (informal, confortable) que el de la cantante.

No obstante, El Comercio de Perú reseñó un artículo del diario británico The Sun, donde se daba una explicación de la transformación de Clara Chía, la cual estaría enfocada en Shakira y la imponencia que reflejaba. El medio publicó que la joven sería muy fan de la colombiana, por lo que admiración habría hecho que adoptara estilos y looks similares.

Clara Chía asistió con Piqué a la Kings League y a la fiesta de Ibai Llanos - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

“Clara, una estudiante de relaciones públicas de 36 años y 24 años, que siempre fue fanática del cantante de ‘Hips Don’t Lie’, ahora luce mechones rubios ondulados, como el cabello característico de Shakira de 19 años”, escribió The Sun.

“No sería demasiado sorprendente que Clara se pareciera a Shakira a propósito, ya que ha sido fan suya durante un tiempo. Cuando los dos se conocieron en Kosmos, Clara le pidió una foto juntas”, agregó.

La colombiana dejó sin palabras por un par de líneas que compartió en TQG. - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

Por el momento esta información solo queda en el aire, ya que hay quienes afirman que la joven desea tomar una imagen parecida a la de la cantante, mientras que otros puntualizan que son extremos totalmente distintos.

