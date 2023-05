Clara Chía tomó radical decisión en su vida personal; se habría visto afectada por fotos que salieron a la luz

Clara Chía Martí quedó como protagonista de diversas noticias y publicaciones en redes sociales, debido a contenidos que se destaparon sobre su vida personal y privada. La joven de 24 años no escapó de la mirada de miles de personas, quienes estuvieron al tanto de sus apariciones en público junto a Gerard Piqué, su actual novio.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

La relacionista pública quedó plasmada en diversas imágenes y videos, donde se le vio compartiendo en entornos lejanos al de su pareja sentimental. La catalana mostró facetas que pocos conocían, desatando una ola de reacciones en escenarios como Twitter, donde suelen darse polémicos debates.

Días atrás, Clara Chía fue centro de comentarios por una serie de fotos que se compartieron en la red social, dejando a la vista expresiones inusuales en su rostro. La española quedó registrada en contenidos donde se le vio de fiesta, luciendo outfits sensuales y disfrutando de las vacaciones con Gerard Piqué en Abu Dabi.

Piqué y Clara Chía disfrutaron de unas vacaciones con motivo, supuestamente, del cumpleaños de la joven. - Foto: Tomada de Instagram @ClaGerFans

Sin embargo, recientemente se conoció que Clara Chía habría tomado una inesperada y radical decisión con respecto a un detalle de su vida personal, debido a estas imágenes que se publicaron anteriormente.

Vanitatis se encargó de informar sobre el impulso que tuvo la joven, optando por desaparecer de nuevo de las plataformas digitales y mantenerse ausente, indicando que todo estaba relacionado con lo que subía la cuenta ClaGerFans.

“Esta cuenta que sigue los pasos de la pareja publicaba este mismo jueves un par de imágenes de Clara Chía de lo más relajada y simpática. Una imagen bastante alejada de la que suele mostrar cuando la persiguen los paparazis, cuando aparece más seria y en segundo plano”, reseñó Vanitatis.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

El medio apuntó a que la relacionista pública habría tomado la decisión de cerrar, otra vez, su cuenta personal de Instagram, debido a que el perfil de Twitter se encargaba de sacar a la luz lo que ella mantenía en privado de su vida personal.

“Por eso, al ver que la cuenta de ‘fans’ de Twitter recogía fotos privadas de ella misma e incluso de su pareja en su último viaje a Dubái, con motivo del cumpleaños de la joven, ha vuelto a desaparecer (al menos por el momento) de las redes sociales”, escribió el espacio informativo.

Gerard Piqué ya no sigue la cuenta de Clara Chía, por lo que se comprobó que sí cerró sus redes. - Foto: Instagram @3gerardpique

En este artículo también se habló de la vez que la catalana cerró su cuenta de Instagram debido al bombazo que se conoció sobre su relación amorosa con Gerard Piqué. Al no ser la primera vez que huía de los escenarios digitales, más de uno espera que reactive su perfil pronto.

Sin embargo, la controversia siguió en Twitter, luego de que ClaGerFans le respondiera al medio y asegurara que no había tenido nada que ver con esta decisión de Clara Chía. La persona detrás del espacio de fans señaló que estos contenidos no estaban relacionados con Instagram, sino con turistas que captaron a la pareja.

😂 Según Vanitatis Clara Chia eliminó su cuenta de Instagram por culpa de @ClaGerFans y las imágenes que subí en Emiratos Árabes. Cuando se ve y se nota que son imágenes de turistas que estaban allí, no de su Ig personal. Inventen algo mejor @vanitatis 😂 https://t.co/OX73sOzT13 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 5, 2023

Exponen qué hizo Clara Chía en ausencia de Piqué

Ante la incertidumbre sobre cómo fue la realidad de la joven de 24 años en aquellos días, Jordi Martin fue el encargado de revelar, a través de un video de su canal de YouTube, qué estuvo haciendo Clara Chía junto a su círculo social. Al contrario de lo que muchos pensarían, la relacionista pública disfrutó de eventos y se mostró muy animada junto a sus conocidos, a quienes les demostró el cariño que siente por ellos.

“Les traemos imágenes en exclusiva de Clara Chía disfrutando de Barcelona el pasado fin de semana, más concretamente el sábado, mientras su pareja sentimental, Gerard Piqué, se encontraba en Miami con sus hijos, Milan y Sasha”, relató el periodista español en el clip.

Clara Chía fue captada en distintos espacios públicos junto a Piqué. - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

Según se afirmó, la novia de Piqué no viajó con él a Miami, por lo que dedicó el pasado fin de semana a salir con sus amigos y amigas, quedando captada por personas que se encontraban en el mismo lugar que ella.

“Clara Chía no viajó a Miami con Gerard Piqué porque, como se sabe, los niños no quieren verla de momento. La joven no se aloja en su casa cuando se queda en Barcelona y Piqué se va de viaje, Clara Chía no se queda en casa de sus padres, se queda en casa de unos amigos”, indicó el paparazi.

La pareja fue blanco de noticias por el reciente viaje de Piqué a Miami. - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

De igual manera, Jordi Martin reveló la zona en la que estuvo festejando la española, dando detalles de cómo fue el ambiente y qué tal fluyó todo.

“Clara Chía estuvo disfrutando en la localidad de Premiá de Mar, muy cercana a Barcelona, disfrutando de la fiesta y de la buena compañía. Nos dicen que hubo abrazos con varios chicos, pero nos aclaran que no hubo nada más”, agregó para finalizar.