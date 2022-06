Como no binaria, así se presentó la hija de Jennifer López y Marc Anthony

En medio del escenario de la Gala Diamante Azul, que se realizó este fin de semana en Estados Unidos organizada por la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, un equipo profesional de béisbol; la actriz y cantante Jennifer López estuvo presente, cantando algunas de sus producciones junto con su hija Emme Muñiz.

Es de recordar que la menor es una de las gemelas que la cantante tuvo en su anterior matrimonio, con el también cantante Marc Anthony, quien fue el centro de atención en medio de la presentación por la presentación que le hizo su madre al frente de la audiencia.

Recalcando que su hija tenía un gran talento en el canto, JLo afirmó para sus seguidores y espectadores que constantemente le pedía a Emme que subiera al escenario con ella, pero pocas veces aceptada, al parecer, porque estaría comprometida con otras responsabilidades, sin embargo, esta vez la joven aceptó la invitación de la diva.

Empero, lo que más sorprendió a la audiencia fue la forma en como Jennifer López, continuando su discurso, habló con lenguaje inclusivo, dando alusión a la no binariedad de su hija, quien informó al mundo con su voz y el apoyo de su madre, su identificación de género.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial”, comenzó diciendo la artista en medio del escenario, recalcando la relevancia de la presentación.

“Elle está muy ocupade, es reservada, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi mejor compañere de duetos de todos los tiempos, así que si me permiten...”, continuó expresando la diva del Bronx, lo que llamó la atención de los asistentes al evento, así como de muchos de sus fans quienes le agradecieron el gesto, no solo por el apoyo a su hija, sino por otros cientos de personas quienes se identifican y utilizan el llamado lenguaje inclusivo.

Mientras tanto, al decir estas palabras salió al escenario Emme Muñiz, cantando y uniéndose a la presentación de su madre, al son de Christina Perri, con la canción A Thousand Years, además de la melodía de Bruce Springsteen, Born in the USA.

Es de recordar que la última vez que Jennifer López hizo un comentario sobre compartir tarima fue contra la barranquillera, Shakira, revelando que la idea de estar juntas en el escenario del Super Bowl 2020 fue un error.

En este sentido, la diva del Bronx manifestó que no fue una buena idea haber aceptado esta presentación a dúo con la colombiana. “Que dos personas actúen en el Super Bowl fue la peor idea del mundo”, dijo Jennifer López.

Dicho esto, la artista indicó que el error no fue haber hecho esto con Shakira, sino que lo realmente grave fue haber aceptado el que dos estrellas latinas hubieran compartido escenario en un evento como el Super Bowl.

Ente esa situación, Benny Medina, manager de la cantante, aseguró que “fue un insulto pensar que necesitabas a dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista” y que esto fue lo que realmente indignó a la López.

En Halftime, un documental que saldrá próximamente en la plataforma de streaming Netflix, JLo entregó estas revelaciones y, además, allí se ve que en las prácticas de los ensayos para el show del medio tiempo, a las artistas no se les veía muy cómodas y cordiales.