Contundente reacción de Marbelle tras confesión de participante de ‘La descarga’; le hizo el feo en el programa: “No tengo idea”

Al subir al escenario, el cantante terminó en el grupo de Marbelle , pese a que su deseo era el contrario. De hecho, en charla con Carlos Calero, el colombiano puntualizó que no quería trabajar con la intérprete de Adicta al dolor , pues no sentía química con ella.

Participante de La descarga le hizo el feo a Marbelle

De acuerdo con lo registrado en el capítulo, Ranfi Rivas terminó de cantar y soltó una risa, afirmando que le parecía muy particular este resultado, pues no deseaba conformar el equipo morado. El joven se acercó a la celebridad, dirigiéndose a ella para confesarle lo que realmente sentía.

“Espera, espera, es que me da mucha risa porque preciso...”, dijo al inicio, mientras la colombiana lo interrumpía con un comentario: “ Conmigo no querías ”.

“Sí, literal, de hecho, me voy acercar y te lo voy a decir, yo le estaba diciendo a Calero, de hecho, que a uno a veces no le cae bien alguien, pero uno no sabe por qué. Eso me pasa contigo. No tengo ni idea por qué, eres la tercera persona con la que me pasa en mi vida”, confesó.