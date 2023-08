Cristina Hurtado habló de sus próximos proyectos y si volverá o no a la televisión

Cabe resaltar que Cristina está casa con Josse Narváez y ambos han hecho su vida profesional juntos, pero no todo siempre ha sido en la televisión. El actor y presentador, al parecer, ha dejado atrás la pantalla chica luego de haberse retirado del programa ‘Guerreros’ del Canal Uno, en el que estuvo por algunos años junto a su esposa, para dedicarse a un trabajo en el que no se le había visto antes: el baile y canto.

“Fue un desastre, pero ellos vieron algo más. Este man (Carlos) es muy generoso. Vio mucho más allá y me visualizó, y me imaginó porque me asusté bastante (...). Me siento bastante honrado y estamos muy comprometidos porque ellos son unos monstruos... Tú no sabes lo que esto significa para mí... Todo coincidió y decidí aceptar en ‘Hombres a la plancha’”, aseguró Narváez en una entrevista para ‘La sala de Laura Acuña’.