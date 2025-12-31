Gente

‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

A pocos días de que vuelva a las pantallas, muchos quieren reconectar con el contenido del programa deportivo.

Laura Camila Másmela Bernal

1 de enero de 2026, 1:29 a. m.
El programa se encuentra en pausa, pero regresará a las pantallas en el mes de enero del 2026.
El programa se encuentra en pausa, pero regresará a las pantallas en el mes de enero del 2026.

A lo largo de 2025, el Desafío siglo XXI fue considerado uno de los programa más exitosos de la televisión colombiana, pues por medio del reconocido formato que combina la estrategia con las habilidades deportivas, los televidentes han logrado conectar profundamente con los participantes.

Pese a que muchos pensaron que el programa terminaría en los últimos meses del año, la producción extendió sus grabaciones, e incluso, añadió un nuevo equipo a la competencia, haciéndola más intensa y postergando la fecha de la gran final.

Además, el pasado 12 de diciembre, la presentadora Andrea Serna reveló que se haría un alto en la transmisión del programa, pues dos nuevas producciones llegaron al Canal Caracol para entretener a los colombianos en el horario nocturno.

Se trata de la nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, dos formatos con los que el público puede interactuar por medio de las redes sociales, generar conversación con las estrellas y ganarse millonarios premios por medio de dinámicas a través de llamadas telefónicas.

En el canal oficial de YouTube del 'Desafío Siglo XXI' puede ver lo capítulos completos del reconocido 'reality'.
El Desafío Siglo XXI.
