‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

A lo largo de 2025, el Desafío siglo XXI fue considerado uno de los programa más exitosos de la televisión colombiana, pues por medio del reconocido formato que combina la estrategia con las habilidades deportivas, los televidentes han logrado conectar profundamente con los participantes.

Pese a que muchos pensaron que el programa terminaría en los últimos meses del año, la producción extendió sus grabaciones, e incluso, añadió un nuevo equipo a la competencia, haciéndola más intensa y postergando la fecha de la gran final.

Estas son las plataformas en las que puede acceder al contenido del 'Desafío siglo XXI'. Foto: Fotos: cortesía Caracol / El País

Además, el pasado 12 de diciembre, la presentadora Andrea Serna reveló que se haría un alto en la transmisión del programa, pues dos nuevas producciones llegaron al Canal Caracol para entretener a los colombianos en el horario nocturno.

Se trata de la nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, dos formatos con los que el público puede interactuar por medio de las redes sociales, generar conversación con las estrellas y ganarse millonarios premios por medio de dinámicas a través de llamadas telefónicas.

Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”

Sin embargo, el martes 13 de enero de 2026, el Desafío siglo XXI estará de vuelta en el horario prime y llegará cargado de sorpresas tanto para los participantes, como para los televidentes, quienes estaban a la espera de poder continuar observando las pruebas y dificultades de convivencia que generan controversia cada noche.

¿Dónde se pueden ver los capítulos completos del ‘Desafío siglo XXI’?

Para las personas que llegaron a perderse algunos de los episodios del programa deportivo o que quieren retomar el hilo del reality de los últimos capítulos que se presentaron, pueden acceder al contenido a través de dos de los canales oficiales de Caracol Televisión.

Canal de YouTube: a través del perfil oficial de la producción están disponibles los capítulos completos del 1 a 111 en los que se observan los mejores momentos de Beta, Alpha, Omega, Gamma y Neos, los cinco equipos que han brillado frente a las cámaras.

Además, diariamente se comparte contenido especial con respecto a los concursantes y a los momentos que han protagonizado.

En el canal oficial de YouTube del 'Desafío Siglo XXI' puede ver lo capítulos completos del reconocido 'reality'. Foto: Captura YouTube - 'Desafío SigloXXI'

Ditu: por medio de la nueva plataforma de streaming del Canal Caracol, en la que se alojan las mejores y más queridas producciones, se encuentra una sección especial para el Desafío siglo XXI, en la que además de los episodios completos desde la fecha de su estreno hasta la pausa que se anunció, se encuentran entrevistas con los eliminados y fuertes declaraciones que han compartido.