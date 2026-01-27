Gente

Despedida de Salvo Basile: horario de sus exequias y despedida en Cartagena

El artista perdió la vida tras luchar contra una dura enfermedad.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de enero de 2026, 2:59 p. m.
Salvo Basile (1940-2026).
Salvo Basile (1940-2026). Foto: cortesía FICCI / A.P.I.

La televisión se encuentra de luto tras la muerte de Salvo Basile, reconocido actor y productor italiano que forjó una estrecha relación con Colombia, país por el que siempre manifestó un profundo afecto.

El fallecimiento fue confirmado en la mañana de este lunes 26 de enero de 2026 por Caracol Radio y provocó una ola de reacciones en redes sociales, en que colegas, seguidores y personalidades del medio resaltaron su trayectoria y rindieron homenaje a su legado artístico.

“Adiós al gran Salvo Basile, el más cartagenero de los italianos. Un enamorado de Cartagena y de este país que fue su casa”, escribió Gustavo Gómez en su cuenta de X.

Gerónimo Basile, hijo del actor, habló en entrevista con 6AM W y compartió detalles sobre los difíciles momentos que vivió su familia a comienzos de este año. Allí relató cómo se enteraron del cáncer que padecía su padre, una enfermedad que avanzó de forma acelerada y deterioró su salud en cuestión de semanas.

“Prácticamente eso fue fulminante, lo llevó en mes y medio, el deterioro fue una locura, no lo esperábamos tan rápido, pero también muy agradecido que haya sido así porque estaba sufriendo muchísimo, se empezó a adelgazar; sus últimos días fueron dolorosos, pero divertidos también”, aseguró en la conversación.

“Dejó de respirar con una casi sonrisa en la cara, se fue muy tranquilo, acompañado de todos”, aseveró, refiriéndose a cómo fue la partida de su progenitor.

Exequias de Salvo Basile

De acuerdo con la información revelada por la familia, la velación del famoso actor inició desde las 8:00 a. m. en la sala número 4 de Jardines de Cartagena. En cuanto a la ceremonia de exequias, a las 4:00 p. m. se dará arranque y a las 4:30 p. m. será el servicio de inhumación en el cementerio del lugar mencionado anteriormente.

Blu Radio compartió que Salvo Basile pidió en vida que la ceremonia de despedida fuera discreta e íntima, pese a los homenajes póstumos que se realizarán en Cartagena durante la versión 65 del Festival de Cine, que será entre el 14 y 19 de abril.

