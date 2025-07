Diego Guauque, bastante afectado, habló de dolorosa pérdida y dejó sentido mensaje: “Una noticia que me dejó helado”

Después de varios meses de lucha constante, el comunicador compartió un mensaje esperanzador que fue celebrado ampliamente: logró vencer la enfermedad. Esta noticia fue recibida con una avalancha de reacciones positivas de sus seguidores, quienes no dudaron en enviar palabras de apoyo, admiración y alegría a través de las redes sociales, reconociendo su valentía y determinación en este desafiante capítulo de su vida.

“Sobre las 6 de la tarde me entregaron una noticia que me dejó bastante helado y acongojado. Ustedes se acuerdan que yo hice una historia [de] Fredy Botero, yo lo presenté en el programa… Fredy estaba luchando contra un cáncer de estómago y murió, murió hace poquito. Me deja muy triste la noticia. Le agradezco a su esposa por contarme lo que pasó”, comentó ante cámara.