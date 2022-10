“Díganme que es un chiste”: Mateo Carvajal y La Liendra se tiran pullas y comentarios desafiantes antes de participar en famoso reality

Las noticias relacionadas con la posible nueva versión de La Isla de los Famosos tomaron fuerza en las últimas semanas, debido a detalles que se revelaron a través de medios digitales y periodistas de entretenimiento. Poco a poco los usuarios de las redes sociales conocieron algunos datos sobre el proyecto que regresará en los próximos meses al Canal RCN.

Uno de los nombres que circuló con potencia en las plataformas digitales fue el de Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, quien en el pasado ya había revelado que estaría participando en un formato de resistencia y televisión. Al dar estas declaraciones, muchos intuyeron que se trataba del recordado reality, donde también estaría Mateo Carvajal, ganador de El Desafío.

Ante la información que salió a la luz, ambos creadores de contenido comenzaron a lanzarse pullas y comentarios por medio de sus cuentas oficiales de Instagram. Cada uno envió un mensaje al otro, asegurando que serían rivales dentro de la competencia y no dudarían en eliminarse mutuamente.

El primero en pronunciarse fue La Liendra, quien indicó que estaba asistiendo al gimnasio para “ponerse en forma” y lograr el rendimiento que deseaba para el juego al que iría. El joven afirmó que para él no eran necesarios los músculos o el tamaño del cuerpo, sino la mentalidad que se manejaba en las distintas condiciones.

“Bieen, Liendritas, otro día más cumpliendo con el gimnasio, como ustedes saben tengo que ponerme en forma porque ya en 15 días me voy para el reality que les dije que me iba a ir. ¿Ven cambios o no? No gana el más musculoso, no gana el más grande, creo que gana el que tenga mejor mentalidad y sea el más resistente. Ahorita me estoy preparando”, dijo en un video, donde apareció sin camisa para lucir la forma de su cuerpo.

No obstante, el influencer quiso hacerle una advertencia a Carvajal, afirmando que si les tocaba en el mismo grupo, no lo pensaría dos veces para sacarlo de la competencia.

“Una cosa sí le voy a decir a Mateo Carvajal y es que no se confíe, perro, que, si nos llega a tocar juntos, te saco. Otro día más cumplido, gracias Dios mío, el gimnasio es una cosa que aún no disfruto pero que estoy cumpliendo, quiero sacar la mejor versión de mí”, comentó en el clip.

Ante las palabras de La Liendra, Mateo respondió con burlas y sarcasmo, enfatizando en que esperaba que todo “fuera un chiste”, ya que no entendía en “qué forma” se estaba poniendo el joven de 22 años.

“Díganme que esto es un hijue%$# chiste”, dijo el deportista.

“La Liendra dice que se está poniendo en forma, pero en forma de qué hijue%%$ que no entiendo...vea niño, pa’ donde vamos eso allá no es Twich, allá si lo pongo a respetar de verdad, mocoso”, agregó, soltando risas y gestos gracioso.

Famosos que suenan para nueva edición de ‘La Isla de los Famosos’

Recientemente, una cuenta de chismes apuntó que otra de las participantes de esta temporada sería La Jesuu, recordada creadora de contenido que se enfrentó a Yina Calderón y su mamá por comentarios despectivos en su contra.

De igual manera, es importante recordar que Carlos Ochoa, días atrás, agregó que entre los famosos que estarían en esta edición suenan nombres como Sara Uribe, ex Protagonista de Nuestra Tele 2012; Santiago Reyes, actor de El man es Germán; El ‘Pollo’ Echeverri, pareja sentimental de Valerie Domínguez; Tin Castro, deportista famoso; Ana Harlen y Marcela Reyes, polémica DJ de guaracha.

Otros nombres que suenan en la baraja de participantes, según Infobae, son Juan Pablo Gaviria, director de Expedición Robinson, y Juan Palau, cantante colombiano. La lista tendrá que aumentar en los próximos días, desatando sorpresas en los seguidores.

Es importante recordar que el formato de supervivencia lanzó sus pasadas temporadas en 2004 y 2007, llevando rostros famosos como la Toya Montoya, Rosemary Bohórquez, Javier Jattin, Lorena Meritano, Nataly Umaña, Viña Machado, Nicolás Reyes, María Mónica Urbina, Leonel Álvarez, Ana Karina Soto, Maleja Restrepo, Tatán Mejía, Natalia Jerez, Juan del Mar, Jeymi Paola Vargas y Luis Fernando Salas.