¿Valerie Domínguez participaría en una nueva temporada de ‘La Isla de los Famosos’?

La Isla de los Famosos se convirtió en uno de los realities más comentados y recordados de la televisión nacional, no solo por las pruebas, desafíos y fuertes condiciones que pasaban los participantes, sino por los rostros que llegaron a competir durante las temporadas que surgieron. Algunas de las celebridades que brillaron en este espacio fueron Tatán Mejía, Maleja Restrepo, Lorena Meritano, Viña Machado, Leonel Álvarez, la ‘Toya’ Montoya, entre otros.

El auge de este formato despertó distintas emociones entre los televidentes, quienes quedaron sin palabras con un inesperado anuncio que hizo Carlos Ochoa, reconocido y experto presentador de entretenimiento. Según mencionó el colombiano, hay rumores que apuntan a que se estaría preparando una nueva temporada del famoso proyecto de supervivencia para el próximo año, por lo que no dudó en indagar un poco más y soltar la chispa en una celebridad que él ve como opción para presentar.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video publicado en YouTube, el experto en producciones de televisión se encontró con Valerie Domínguez en Medellín y no perdió la oportunidad para hacerle una pequeña entrevista sobre su vida, su pequeño hijo y los futuros proyectos profesionales que llegarían a su carrera.

En medio de las interrogantes que surgieron, Carlos Ochoa indagó sobre los planes que tiene la celebridad a futuro, por lo que le planteó el tema de La Isla de los Famosos. El presentador quiso saber si la artista se daría la oportunidad de participar en el ‘reality’ o si se inclinaría más como conductora de todo el proyecto.

Domínguez, bastante dudosa, señaló que no creía que en este momento de su vida quisiera participar como concursante en el formato, pero sí le gustaría darse una oportunidad como la presentadora de una nueva temporada del famoso título.

Sin embargo, la exreina no lo pensó dos veces e indicó que podrían enviar a su pareja sentimental, el ‘Pollo’ Echeverri, a integrar uno de los equipos, dependiendo de las condiciones de la competencia.

“A Juan lo mandamos para La Isla de los Famosos”, dijo la ex Señorita Colombia.

En cuanto al planteamiento que hizo Carlos Ochoa sobre esta temporada, el deportista, que se encontraba en el parque de juegos del centro comercial con su hijo, aseguró que sería una cuestión que tendría que pensar demasiado. A pesar de ser muy competitivo y apasionado por los retos, no sabe si este sea el momento para participar en esta clase de desafíos.

“Hombre, la verdad no sé, yo soy muy competitivo, soy deportista apasionado y me gusta ese tipo de ‘realities’ de competencia, pero no sé si en estos momentos iría”, señaló la pareja sentimental de Domínguez.

En cuanto al trabajo en telenovelas, luego de integrar el elenco de Te la dedico, Valerie reveló que actualmente sí retomará la actuación, pero también hará parte de la producción.

“Vienen un par de proyectos. Hay uno mío que estamos en eso, yo te contaré. Sí voy a actuar, pero estoy en producción”, indicó la celebridad.

En el diálogo con el presentador, la modelo contó un poco de su paso por la ciudad de Medellín, centrándose en que la visita era por la familia de su pareja. La artista bromeó y apuntó que estaban buscando que su pequeño hijo también tomara un poco de “paisa”, por lo que estaban disfrutando de una estadía muy bonita.

“Estamos visitando la familia de Juan; estamos tratando de volver a Thiago un poquito más paisa; estamos dedicados a estar con él todos estos meses, para mí ha sido una experiencia maravillosa ser mamá, como han visto”, dijo frente a la cámara del creador de contenido, el cual también informó sobre la posible llegada de la tercera temporada de Yo soy Betty, la fea.