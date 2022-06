El actor de ‘Pedro, el escamoso’ que se casó a sus 77 años

Julio César Luna dio el sí en el altar a sus 77 años de edad con la productora de cine y televisión Liliana María Fajardo Lozano, a quien conoció en Caracol Televisión.

Liliana ha publicado en su cuenta de Instagram las fotografías de la ceremonia, con un emotivo mensaje. “Gracias a Dios por un día maravilloso y muy esperado, el cual superó nuestras expectativas y emociones. Cumplimos la promesa que teníamos con Dios y nosotros mismos de casarnos por la Iglesia, después de 20 años de matrimonio civil. Vi la felicidad de Julio en sus ojos y sentí la mía en mis lágrimas”.

“Muy emotivos de nuestra historia de amor y felices con la bendición de Dios”, fue otro de los mensajes que publicó Liliana María Fajardo en su cuenta de Instagram, con un video de los momentos de la ceremonia.

“Ella era productora, estudió producción y dirección, y la conocí en Caracol. No me daba ni cinco de pelota, pasaba al lado mío y me miraba como un trapo sucio. Pero, bien, empezamos a salir como amigos, a conocernos y todo el cuento”, contó Julio César Luna en una entrevista con el programa Bravíssimo de City TV.

El recordado actor por su interpretación de Hugo Horacio Billycich en la telenovela Pedro, el escamoso continuó narrando cómo inició su relación con quien sería su esposa. “Después nos enamoramos, como a los tres meses; ella llevaba como tres, cuatro o cinco meses separada, y yo también estaba recién separado… ¡Coincidimos!”.

Bertha Helena Arzayus y Myriam de Lourdes, esta última madre de las actrices Carolina Sabino y Lina Luna, fueron otras de las parejas del actor colombo-argentino, quien también hizo parte de otras producciones en el país como Luna la heredera, Te busco, La mujer del presidente, Amor a mil, entre otras.

Shakira confirma que se está separando de Gerard Piqué

Unos se casan y otros se separan, pues los rumores eran ciertos: Shakira y Gerard Piqué se están separando, según lo confirmó un documento redactado por la agencia de comunicaciones de la cantante colombiana, en el que Shakira solicitó total comprensión a esta situación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indica la corta misiva.

La custodia de los niños sería el punto más importante en medio de esta separación, teniendo en cuenta que la pareja no tiene un matrimonio formal, según lo explicó El Economista, citando a “fuentes confiables”.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, relata el citado medio.

Varias publicaciones españolas aseguran que la ruptura se da luego de que Shakira se enteró de una supuesta infidelidad del futbolista, aparentemente, con una modelo de 20 años. Sin embargo, los problemas maritales vendrían de meses, incluso, años atrás.

Uno de estos problemas fue la crisis generada por los problemas de salud en sus cuerdas vocales, mismos que le impidieron cantar por un tiempo, la sumergió en una situación que casi la lleva a la depresión. No obstante, tal parece que la ayuda del papá de sus hijos no fue la que se esperaría.

“Me dijo que no quería tener un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal y ponte a trabajar”, fue el ultimátum que le dio Piqué a Shakira, según palabras de la propia cantante.