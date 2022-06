El mensaje de reconciliación que envió el vocalista de Doctor Krápula y que no le gustó a Marbelle

Luego de que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral este 19 de junio en la que Colombia eligió a Gustavo Petro como el nuevo presidente del país, las reacciones de sectores a favor y en contra no se hicieron esperar. En redes sociales, fue el campo de encuentro tanto de petristas como de reconocidos antipetristas que siempre manifestaron estar en contra de un gobierno de izquierda.

Uno de los famosos que siempre estuvo defendiendo la candidatura de Gustavo Petro fue el vocalista de la banda de rock bogotana Doctor Krápula, Mario Muñoz, que una vez conocido que el líder de izquierda será el próximo presidente de Colombia, envió un mensaje de reconciliación a varios colegas suyos que habían manifestado su apoyo a los candidatos de derecha.

Todo empezó porque en redes sociales hicieron el chiste de que en el gobierno de Petro habría conciertos cada ocho días de Doctor Krápula, ya que durante muchos años esta banda manifestó su postura política, coherente con el público de ska, rock y punk en Bogotá que en sus conciertos han mostrado una actitud rebelde y contra los gobiernos que ha tenido Colombia.

Ante estos comentarios, Mario Muñoz decidió tomarse el tema con buen humor y tratando de enviar un mensaje pacífico a los demás cantantes que han mostrado una postura política diferente a él, como lo son Marbelle, Juanes y Lucas Arnau, mencionando también a Adriana Lucía que es una cantante que ha hecho público su apoyo al presidente electo Gustavo Petro.

El trino original de un usuario de Twitter decía: “¿Se vienen 4 años de Doctor Krápula en eventos públicos?”, a lo que el vocalista de la banda respondió en su cuenta personal: “Y también de Marbelle, de Juanes, de Adriana Lucía, de artistas emergentes y de las regiones y de Lucas Arnau. Todos caben”.

Y también de @Marbelle30 y de @juanes y de @AdrianaLucia, de artistas emergentes y de las regiones y de @LucasArnau, todos caben! https://t.co/Pk2fw8M0ln — Doctor Krapula Mario (@subcantante) June 20, 2022

Este mensaje de reconciliación del vocalista de Doctor Krápula fue bastante valioso para muchos usuarios de las redes, ya que hace unas semanas había tenido un fuerte debate con el cantante antioqueño Lucas Arnau, previo a las elecciones del 29 de mayo, ya que mientras el bogotano apoyaba a Gustavo Petro, el paisa iba con el excandidato Federico Gutiérrez.

Sin embargo, este “mensaje de paz” no le gustó tanto a la polémica Marbelle que inmediatamente respondió la mención y aclaró que no le gustaría ser parte de ese grupo de “guerrilleros” lo que una vez más generó malestar entre los usuarios que la han atacado y se han burlado mucho de ella durante las pasadas elecciones.

“Pfff no amor, a mí no me meta en la colada de guerrilleros”, escribió textualmente la cantante vallecaucana que fue criticada por escribir mensajes racistas y clasistas contra la vicepresidenta electa Francia Márquez y por asegurar en más de una ocasión que se iría del país en caso de que Petro ganara la Presidencia, como finalmente ocurrió.

Pffff no amor , amo no me meta en la colada de guerrilleros 🤣 https://t.co/5bohfYHNs1 — MARBELLE (@Marbelle30) June 20, 2022

Este comentario de Marbelle se hizo tendencia en redes sociales, que una vez se supo que Gustavo Petro había sido elegido presidente por la mayoría de los colombianos, muchos usuarios comenzaron a escribirle burlándose por los resultados y preguntándole cuándo se iría del país. Incluso, el reconocido periodista deportivo Iván Mejía se unió a los tuiteros y tiró su propia pulla a la polémica cantante.