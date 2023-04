El secreto bien guardado del ‘Desafío The Box’ que a muchos televidentes no les gustó

Andrea Serna sigue siendo hoy en día una de las mujeres más codiciadas y queridas del país. Recordada por su participación como presentadora en los realities más famosos de Colombia, como Factor X, Factor XS y Protagonistas de Nuestra Tele, en la actualidad sigue demostrando por medio de espacios como Desafío The Box, su versatilidad y destreza a la hora de asumir un papel diferente en cada uno de los formatos en los que trabaja.

La presentadora ya es muy reconocida por su trayectoria - Foto: Cuenta de Instagram @andreasernafotos

Y es que a diferencia de otras oportunidades, en las que a la modelo se le puede ver con una actitud cercana a los concursantes o participantes, en ‘La ciudad de las cajas’ es totalmente distinto y asumió el rol dominante y alejado con los desafiantes, para que así no se lleguen a confundir las relaciones de jerarquía y que el respeto que deben tenerle sea evidente.

Apenas se han emitido algunos capítulos de esta competencia, pero Serna ya tuvo que hacer cumplir las reglas y dar a conocer un fuerte castigo a uno de los mejores equipos, Gamma.

Esta semana, después de que Black, uno de los jugadores más fuertes de esta temporada quebrara una de las reglas más importantes, Andrea hizo un anuncio que dejó a más de uno totalmente impactado.

“Recordemos que el ciclo pasado, en el Desafío de Sentencia y Bienestar, Gamma no obtuvo ningún triunfo, ninguna victoria, ni el primero, ni el segundo lugar, por lo tanto, no tenía acceso a las comodidades de la casa. Eso incluye la piscina… Como también se sabe que, cuando uno de los integrantes es quien rompe una de las normas, una de las reglas, todo el equipo asume las consecuencias. Les vamos a dar cinco minutos para que recojan sus pertenencias y salgan rumbo a Playa Baja”, expresó la presentadora.

La competencia cada vez se pone más fuerte en el reality - Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión

Ese mismo día, sus seguidores no se pudieron contener y le preguntaron qué se sentía tener que hacer este tipo de cosas, a lo que ella respondió por medio de sus historias de Instagram expresando:

“No crean que me encanta el papel de recordar las normas y comunicar las consecuencias cuando no se cumplen. No, pero soy la voz a cargo, así que cuando toca, toca. Quienes vieron el capítulo saben a qué me refiero”, sentenció.

Por su parte, el fisicoculturista se mostró arrepentido frente a sus compañeros, a quien tuvo que pedirles perdón por lo sucedido y reconocer que no estuvo nada bien lo que hizo.

“Salió gravísimo meter los dedos a la piscina. Tenía hambre, estaba estresado, no pensé lo que hice y quería pedirles muchas disculpas a cada uno de ustedes. Pensé que el castigo caería solo sobre mí”, aseguró.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la también empresaria le contó a sus millones de seguidores una herramienta de trabajo que le permite monitorear 24/7 a cada uno de los deportistas y que hace parte del día a día de las grabaciones en la ‘Ciudad de las cajas’.

“Por acá no solamente recibo indicaciones de dirección como: ‘Andrea, un poquito a la derecha, a la izquierda, te vamos a conectar con las casas’, o sea, todo ese tipo de cosas, ‘a esta cámara, la otra’; si no que aquí oigo a los participantes. Oigo aquí sus voces perfectamente, la conexión a las casas. Por eso es indispensable tener este aparatico”, sentenció.

Andrea Serna vuelve a ser la presentadora del programa en su versión número 19 - Foto: Cortesía de Caracol

A algunos televidentes no les gustó esta revelación, ya que indicaron que lo que los participantes compartan fuera de las cámaras debería ser privado y algo que solamente sepan entre ellos y no que toda la producción se entere. Cabe destacar que en la mayoría de estos formatos sucede esto y los integrantes deben aceptarlo.