En el capítulo del 2 de octubre se llevó a cabo el reto de eliminación en el que se enfrentaron Manuela, Grecia, Valentina, Katiuska y Myrian. Una prueba en la que empezaron desenrollando una escalera y, luego, atravesaron varios obstáculos para finalmente armar una torre con las fichas de la caja e intentar sostenerla por cinco segundos.

Durante la pista, cada una de las deportistas demostró sus diferentes habilidades físicas como la agilidad, el equilibrio y estrategia para poder terminar en el menor tiempo posible y salvarse de quedar eliminada.

Aunque al principio del reto, Miryan y Manuela fueron las participantes que se desenvolvieron con mayor facilidad y les permitió obtener una ventaja, Katiuska logró alcanzaras y junto a su compañera Miryan se ayudaron a pasar el baúl por la rampa.

¿Quién fue eliminada de la competencia?

Katiuksa fue la primera en terminar, y luego de un largo tiempo la segunda en armar la estructura fue Grecia, de terceras Valentina y por último, Manuela, dejando a Miryan por fuera de la competencia.

Mientras que el equipo Gamma y Alpha celebraron por la victoria de sus compañeras, Katiuska rompió en llanto, abrazó a la vallecaucana y le expresó su cariño.

“Te quiero tanto. Eres mi hermana Miryan, siempre vas a ser mi hermana. Nunca vi la posibilidad de que te fueras, gracias por todo”, dijo entre lágrimas.

Palabras de despedida de Miryan

En el momento en el que todos los equipos se reunieron, Andrea Serna, mencionó a las deportistas que siguen en la competencia y las felicitó por ser las 8 mejores mujeres de esta edición.

Luego, se refirió a la reciente eliminada y le preguntó que si quería decirle algo a sus compañeros, a lo que ella respondió con mucha nostalgia y les deseó lo mejor.

“Les agradezco con el alma porque nosotros desde los primeros ciclos lo dimos todo. De ir a ‘playa baja’ hasta de estar ciclos sin comer y les decía que yo soy una persona que no suele expresar cuando se siente mal o se siente triste. Y yo no decía y ellos sin saber me levantaron del piso mil y una veces”, manifestó.

Miryan también mencionó que estaba segura de que sus compañeros harían parte de los semifinalistas, les pidió que gozarán lo que queda del juego y les recordó que son bienvenidos a la casa de ella en el Valle del Cauca.