El desafío de sentencia del 1 de octubre fue el último del ciclo, donde Gamma, Omega y Alpha se enfrentaron a una prueba por equipos en las que sus habilidades de agilidad y precisión fueron claves para evitar que una de sus integrantes se colocará el chaleco y recibieran el castigo.

Después un extenso reto y de tanto desearlo, el grupo rosado que había realizado un “ritual” antes de salir a la casa logró ser el ganador, recibiendo la suma de veinte millones por la victoria y haber sido uno de los mejores durante esta fase.

Adicionalmente, tuvieron el beneficio de invitar alguien a la suite ditu, y en este caso, al terminar la prueba, Katiuska le ofreció a Gio que fuera con ella porque le enviarían el castigo y el chaleco a su equipo, y sería una oportunidad para qué él descansará.

Ante la propuesta, el modelo quedó sorprendido y aunque agradeció la invitación, respondió que lo iba a pensar porque no quería dejar a sus compañeros: “Es algo duro. No conozco la ditu, quiero conocerla con Mencho. Es algo muy duro, ahorita hablo con el equipo y vemos”.

Al llegar a la casa, Omega no cambio su decisión y le enviaron el chaleco y el castigo a Gamma como respuesta a la discusión que habían tenido anteriormente y que no cumplieran con lo acordado en la última prueba de eliminación.

“Esta muerte, nosotros pensamos que ustedes se iban a enojar por lo que dijo Tina, que ya te contamos bien como fueron las cosas y yo tenía el presentimiento de preguntarle a Zambrano”, comentó Katiuska al llegar a entregar la casa del otro grupo, mencionando que el día que salió Cris de la competencia habían aclarado por medio de Rata que la alianza continuaba y estar contra Alpha.

“Era decir no o es ciclo de niñas y las niñas decidieron que este ciclo no vamos a jugar o simplemente no darnos motivos, pero sí hacérnoslo saber”, agregó la barranquillera, pues cuando recibieron el segundo chaleco se dieron cuenta de que el acuerdo no siguió.

Por último, Katiuska le preguntó a Gio si quería ir a la suite ditu o si no se sentía cómodo y prefería apoyar a sus compañeros, a lo que él respondió: “Dale, yo me quedó con el equipo”.