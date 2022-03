¿Emmanuel Macron se quiere vestir parecido a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania?

El presidente francés Emmanuel Macron siempre se ha distinguido por su vestir pulcro y tradicional. Pero esta semana, las fotos que subió a Instagram la fotógrafa oficial del mandatario francés sorprendieron. En ellas, se ve al presidente, de 44 años, con un cambio drástico en su aspecto y vestimenta. Luce barba incipiente, patillas, pelo despeinado y además lleva unos jeans y un saco con capucha con el logotipo de CPA10, una unidad de fuerzas especiales de la Fuerza Aérea francesa.

Muchos consideraron que era demasiado informal para un político que siempre se ha vestido de manera conservadora, incluso en domingo. Ante esas imágenes, en las redes sociales se generó la pregunta de si el mandatario francés quería parecerse a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, también de 44 años, quien desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania ha usado este tipo de vestimenta y se ha dejado la barba.

Otros creen que ha sido una estrategia del presidente, que se jugará su futuro político el próximo mes en las elecciones. Para otros, puede ser una simple coincidencia. La respuesta correcta aún no se sabe, pues la oficina de prensa del Elíseo no ha comentado nada al respecto.

El sexo en Bridgerton

Netflix ha revelado por fin la fecha de estreno: el 25 de marzo de 2022. - Foto: LIAM DANIEL-NETFLIX

A medida que se acerca el estreno de la segunda temporada de Bridgerton en Netflix, se conocen más detalles de su grabación. Esta vez fue Jonathan Bailey, quien hace el papel de Anthony Bridgerton, el encargado de revelar detalles de cómo se hacían las escenas de sexo, que fueron muy comentadas en la primera temporada no solo por su frecuencia, sino también por su realismo.

Para evitar accidentes embarazosos, el actor contó que durante estas escenas usan un balón medio inflado como ayuda para lograr las tres barreras de separación requeridas. “La pelota medio inflada permite el movimiento sin tener que conectarse físicamente”, dice. Además de eso, la producción tiene a disposición un coordinador de intimidad que ayuda a los actores a sentirse cómodos mientras filman estas escenas.

Todo esto ayuda a evitar comportamientos inapropiados y a proteger la producción de futuras demandas. Bailey dice que estos protocolos hacen que la escena parezca para ellos más un momento cómico, a pesar de que el resultado final para el espectador es uno erótico.

Estrenando novio

Kimberly Noel Kardashian, conocida como Kim Kardashian, es una socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense. - Foto: Instagram @kimkardashian

Por primera vez, Kim Kardashian mostró en sus redes sociales fotos de ella con su nuevo amor Pete Davidson, el actor de Saturday Night Live (SNL). Su exmarido Kanye West no se ha mostrado muy a favor de la relación, pues aún no se repone de la separación. En una publicación eliminada ya, el rapero compartió una foto de la noche romántica de Kim y Davidson con el mensaje: “No salga con Kim. Amo a mi familia, así que detenga esa narrativa, pues no renuncio a mi familia.

Compré este abrigo para ella antes de SNL porque creí que era particularmente especial. Tengo fe en que volveremos a estar juntos”. La publicación de Kim también llega dos días después de que West y The Game lanzaran el video de animación oficial de su canción Eazy, que incluye una alusión a Davidson: “Dios me salvó de ese accidente/Solo para que pueda golpear el trasero de Pete Davidson”.

Después, aparece la imagen de Davidson en animación luciendo una sudadera con capucha y su cara borrosa, que es golpeado por un mono. Como dijo Pablo Neruda: “Es tan corto el amor y tan largo el olvido”.

Llegó Baby Y

Elon Reeve Musk es un programador y empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense. - Foto: ANGELA WEISS-afp

Elon Musk y su exnovia Grimes anunciaron hace poco que vivían separados en la misma casa, pero eso no les impidió celebrar recientemente la llegada de su segundo hijo, al que llamarán Baby Y. La niña nació gracias al alquiler de vientre, debido a que, en el parto de Baby X, Grimes sufrió complicaciones que la dejaron temerosa de volver a quedar embarazada.

Hace poco se conoció que la artista tiene una relación sentimental con Chelsea Manning, el soldado transgénero de 34 años que estuvo involucrado en el escándalo de WikiLeaks. Mientras tanto, Musk, fundador de Tesla y SpaceX, está ocupado vendiendo sus mansiones en todo el mundo para lograr la meta de no poseer ninguna vivienda para mayo de 2022. Ahora vive en una casa cuya renta le cuesta más de 50.000 dólares, ubicada en cercanías de las instalaciones de Space X, en Texas.

Ya vendió su mansión en Bel-Air por 128 millones de dólares, de cuyo negocio sacó una ganancia de 25 millones que se sumará a su fortuna de 221.000 millones de dólares.

Cansado de los huecos

Roderick David "Rod" Stewart es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. - Foto: Instagram @sirrodstewart

El cantante Rod Stewart, a sus 77 años, tomó cartas en el asunto de pavimentar unos huecos en la carretera cerca de su residencia en Harlow, Essex. El principal problema del músico era que cada vez que los carros pasaban por allí quedaban atascados o con las llantas desinfladas.

“Mi Ferrari no puede pasar por esa vía”, dijo furibundo. Cansado de la situación, con la ayuda de unos trabajadores, el mismo Stewart salió a la vía, pala en mano, para resanar el pavimento.

Las fotos y los videos del artista aparecieron en sus redes sociales y se tornaron virales con más de 85.000 ‘me gusta’. Sin embargo, al gobierno local no le gustó para nada el asunto y profirió un decreto en el que prohíbe a los residentes hacer este tipo de arreglos por su cuenta.

“Usted no puede tomar estos asuntos en sus propias manos”, dijo el vocero del Concejo, al tiempo que explicó que esas reparaciones deben hacerse a nivel profesional. Stewart solo respondió que él y “los chicos” habían sido forzados a hacerlo porque sus quejas no habían sido escuchadas. Lee Scott, el responsable del tema, dijo que agendaría una cita con el cantante para discutir la situación y saldar las diferencias.

Don de ubicuidad

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense.​ - Foto: Samir Hussein-getty images / REUTERS-Henry Nicholls

El mismo día en que Lady Gaga fue a los Bafta en Londres asistió más tarde a la ceremonia de los Critics Choice Awards en Los Ángeles, donde estaba nominada por su papel como Patrizia Reggiani en House of Gucci.

Con esa hazaña logró estar presente en dos galas, cada una a un extremo del Atlántico, lo que llevó a muchos a llamar a esta diva, a sus 35 años, como la reina de la alfombra roja.

En realidad, no tuvo que correr a tomar un avión. Simplemente, Gaga se trasladó del Royal Albert Hall al Hotel Savoy en Londres para estar con el contingente londinense de los Critics Choice Awards, que se transmitía simultáneamente en Los Ángeles. Esa noche también llamó la atención porque para cada evento lució pintas muy diferentes, pero igualmente sensacionales.

Para los Bafta escogió un vestido negro de Ralph Lauren, mientras que para el evento de Los Ángeles prefirió un modelo muy revelador de Gucci en dorado y negro. Que los lectores sean quienes juzguen cuál modelo le quedó mejor.