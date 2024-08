Epa Colombia alertó a sus fans con preocupante estado de salud: “No estoy bien”

¿Qué le pasó a Epa Colombia y por qué tiene que ser operada?

“Amiga si quiero, pero voy a tardar en tener el niño, no me fue bien por la cesárea. Creo que me van a volver a abrir por dentro para mirar qué es lo que realmente tengo”, dijo frente a la cámara.

“No estoy bien, y no es de una lipo, aunque yo me opero en 8 días no es una lipo. Después te cuento qué me pasó, me fue mal. Dios mío”.