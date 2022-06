Equipo del cantante de reguetón Blessd amenazó de muerte a un mánager; lo denunciaron ante Fiscalía

Andrés Felipe Sánchez, más conocido por ser el doble de Ozuna tras participar en el popular programa de televisión Yo me llamo, hizo una grave denuncia por medio de su perfil oficial de Instagram, en que se vio involucrado el joven y popular cantante de reguetón Blessd.

Andrés Felipe, quien ahora se desempeña como mánager del imitador del cantante Blessd, contó cómo el verdadero exponente de reguetón se contactó con él para que se reunieran.

“Soy el imitador de Ozuna y yo soy el mánager del imitador de Blessd. Blessd, el original, estaba montando nuestros shows en sus historias, nosotros pensamos que le estaba gustando lo que estábamos haciendo, que nos iba a apoyar y que por eso nos había citado, fuimos a la reunión y le contamos todo lo que estamos haciendo, desde el respeto que le tenemos a Blessd por toda su trayectoria, y nos dimos cuenta de que era todo lo contrario, lo que querían era que nosotros dejáramos de hacer el tributo a Blessd porque el personaje del imitador creció tanto que para ellos resultó competencia”, comentó en el video Sánchez.

Acto seguido, contó que lo amenazaron de muerte durante la reunión, al parecer debido al gran éxito del imitador. “Yo ya le tenía vendidos shows en Ecuador y en Europa, tenía shows en Colombia, esto le molestó al equipo de trabajo de Blessd y me amenazaron de muerte, me sacaron pistola, me están obligando a firmar un contrato a favor de ellos para que renuncie a venderle los shows (al imitador de Blessd) y quiero decir claramente que ya no voy a vender más”, se le escucha decir en la parte final del video.

Ante los hechos ocurridos, Andrés Felipe Sánchez decidió interponer una denuncia en la Fiscalía el pasado 6 de junio, la cual fue asignada a un fiscal de la Unidad Especial de delitos contra la Libertad y Dignidad Humana en la ciudad Medellín. Por el momento, ni Blessd ni su equipo de comunicaciones han querido hablar de manera oficial sobre esta denuncia y lo único que se conoce es el relato de Sánchez, quien se vio amenazado por tener éxito con un personaje que imita de la mejor manera al verdadero cantante de reguetón.

Otro cantante de reguetón colombiano insulta a fanático

En diferentes cuentas de redes sociales circula el video del momento cuando el cantante de música urbana Kevin Roldán insulta a uno de sus seguidores, que lo esperó en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto para tener el recuerdo de un fotografía con él. Todo terminó mal para el joven, pues fue insultado por el cantante en medio de la multitud de seguidores, que también buscaba una foto.

El hecho ocurrió cuando Roldán se tomaba una fotografía con dos de sus fanáticas; mientras que esto pasaba, otro de sus seguidores lo agarró del hombro, situación que molestó al cantante, quien lo insultó. Luego, se dirigió a la camioneta que lo esperaba y no continuó tomándose fotos con los seguidores que lo esperaron en el aeropuerto de la capital de Nariño.

La ofensa de Kevin Roldán a su fanático despertó la reacción de cientos de personas en las redes sociales, principalmente de Pasto, quienes se sintieron indignados por la actuación del intérprete de canciones como ´Ruleta rusa´, ´Te odio´ y ´Las 12´, calificándolo de “grosero”; otros criticaron su carrera musical. “Jajaja, ese va más para abajo que para arriba”, también lo compararon con Maluma, “intentando ser @maluma te falta muchooooooo #kevinroldan”.