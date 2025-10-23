La creadora de contenido Érika en Francia, cuyo nombre real es Érika Muñoz, por fin despejó los rumores de divorcio luego de una publicación es su cuenta de Instagram.

La bogotana se hizo popular en redes sociales por sus videos, en los que relata con humor y sinceridad las experiencias de los migrantes colombianos en Francia. Fonoaudióloga de profesión, Érika vivía en ese país junto a su esposo francés y sus tres hijos, y comenzó su carrera en redes sociales compartiendo anécdotas de su vida familiar y los retos migratorios, ganando más de 2,3 millones de seguidores en TikTok.

Su fama se ha consolidado gracias a su forma de mostrar la cotidianidad de ser madre, esposa y migrante en un país extranjero, creando así una comunidad de seguidores que se identifican con sus historias.​​

En 2024 comenzaron a circular rumores de una posible crisis matrimonial tras la repentina ausencia de su esposo en sus publicaciones y su regreso a Colombia, acompañado del cambio notable en su estilo de vida.

Finalmente, Érika rompió el silencio y confirmó el fin de su matrimonio a través de un mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a sus seguidores, en el que expresó: “Nena, honestamente, no sabía si hablar de esto por aquí, pero siento que ya estoy lista para compartirlo con calma. Hace unos meses, mi relación llegó a su fin. No quiero entrar en detalles, prefiero guardar esa parte para mí, desde el respeto y el cariño. Solo quiero decirte que estoy bien. Fue una decisión tomada desde la paz, con el corazón tranquilo. Me quedo con lo bonito, con lo aprendido y con mucha gratitud por lo vivido”.​

Érika en Francia aseguró que ahora va a vivir en Colombia y revive rumores de divorcio. | Foto: Instagram @erikaenfrancia

Manteniendo su característico tono honesto y reflexivo, decidió compartir esta parte íntima de su vida después de un tiempo de mantenerla reservada, dejando claro que la separación fue una decisión pacífica y respetuosa. Al final del mensaje enviado, la creadora de contenido agradeció a sus seguidores y aseguró que “empieza una nueva etapa, más mía, más serena y más ligera”.