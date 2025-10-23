Gente
‘Érika en Francia’ rompió el silencio y aclaró finalmente qué había pasado con su matrimonio: “Me quedo con lo bonito”
La creadora de contenido encendió rumores de divorcio luego de asegurar que volvería a vivir en Colombia.
La creadora de contenido Érika en Francia, cuyo nombre real es Érika Muñoz, por fin despejó los rumores de divorcio luego de una publicación es su cuenta de Instagram.
La bogotana se hizo popular en redes sociales por sus videos, en los que relata con humor y sinceridad las experiencias de los migrantes colombianos en Francia. Fonoaudióloga de profesión, Érika vivía en ese país junto a su esposo francés y sus tres hijos, y comenzó su carrera en redes sociales compartiendo anécdotas de su vida familiar y los retos migratorios, ganando más de 2,3 millones de seguidores en TikTok.
Su fama se ha consolidado gracias a su forma de mostrar la cotidianidad de ser madre, esposa y migrante en un país extranjero, creando así una comunidad de seguidores que se identifican con sus historias.
En 2024 comenzaron a circular rumores de una posible crisis matrimonial tras la repentina ausencia de su esposo en sus publicaciones y su regreso a Colombia, acompañado del cambio notable en su estilo de vida.
Finalmente, Érika rompió el silencio y confirmó el fin de su matrimonio a través de un mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a sus seguidores, en el que expresó: “Nena, honestamente, no sabía si hablar de esto por aquí, pero siento que ya estoy lista para compartirlo con calma. Hace unos meses, mi relación llegó a su fin. No quiero entrar en detalles, prefiero guardar esa parte para mí, desde el respeto y el cariño. Solo quiero decirte que estoy bien. Fue una decisión tomada desde la paz, con el corazón tranquilo. Me quedo con lo bonito, con lo aprendido y con mucha gratitud por lo vivido”.
Manteniendo su característico tono honesto y reflexivo, decidió compartir esta parte íntima de su vida después de un tiempo de mantenerla reservada, dejando claro que la separación fue una decisión pacífica y respetuosa. Al final del mensaje enviado, la creadora de contenido agradeció a sus seguidores y aseguró que “empieza una nueva etapa, más mía, más serena y más ligera”.
Su revelación confirmó las especulaciones que llevaban meses circulando y permitió a su comunidad entender el capítulo actual de su vida, demostrando que detrás de la imagen de influencer hay una mujer que también enfrenta sus propios procesos personales con madurez y serenidad.