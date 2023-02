Érika Zapata revela cómo la conquista un hombre y asegura que es exigente en el amor: “Nadie lo ha logrado”

Érika Zapata, corresponsal en Antioquia de Noticias Caracol, se hizo conocida en los medios de comunicación y en las redes sociales gracias a su particular estilo de ejercer su profesión. La paisa no escondió para nada su acento y terminó usando expresiones muy populares en las calles para contar lo que sucede en Medellín y el departamento.

La periodista es una de las más famosas de Noticias Caracol. Foto: Instagram @erika_zava. - Foto: Foto: Instagram @erika_zava.

La periodista despertó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, donde suele ser centro de comentarios y críticas. A pesar de su espontaneidad y su estilo para llevar los espacios informativos, hay quienes se interesaron por conocer detalles de su vida personal y privada, los cuales reveló de una u otra manera.

Recientemente, Érika Zapata llamó la atención de los curiosos con un particular diálogo que tuvo con un medio de comunicación nacional, en el que fue entrevistada sobre su faceta romántica y los coqueteos que podía recibir de algunos hombres a través de redes sociales. La paisa se destapó sobre este aspecto de su privacidad y fue clara acerca de qué tipo de persona le llama la atención.

Erika Zapata es periodista de Noticias Caracol - Foto: Instagram @erika_zava

De acuerdo con lo que quedó registrado, Zapata concedió una entrevista a la emisora Tropicana, y en ella indagaron cómo era su experiencia con las propuestas amorosas e indecentes a través de Instagram. La periodista fue clara en que sí recibía mensajes de todo tipo, pero por lo general los ignoraba y continuaba centrada en su trabajo.

“Sí me mandan mensajes en Instagram y en redes, pero yo ignoro eso por estar concentrada en el trabajo. Quién sabe que en algún momento llegue un hombre bien bacano y se pueda dar la oportunidad, pero hasta el momento no se ha dado”, dijo en el diálogo, donde soltó algunas risas.

De igual manera, la comunicadora puntualizó en que era una mujer bastante “exigente” con el tema del amor, ya que a lo largo de su vida se acostumbró también a elegir las mejores cosas para su realidad. La colombiana señaló que era muy complicado que la conquistaran, pero lo principal que detallaba era que la persona no la buscara por interés o reconocimiento.

Érika Zapata, reconocida corresponsal de televisión. - Foto: Canal Caracol

“Es un trabajo muy duro que me conquisten. Hasta el momento nadie lo ha logrado. Lo primero es que sea una persona que no se me acerque por interés y me diga cosas relacionadas con el reconocimiento, a mi sueldo… porque me ha pasado que muchachos se me acercan por esas causas”, mencionó.

Érika Zapata agregó que los hombres que ahora llamaban su atención y que le interesaban eran aquellos que estaban también en el mismo medio laboral, ya que podría compartir más cosas. “Me gustan personas que estén dentro del mismo medio, es decir otros periodistas”, respondió.

Para finalizar el diálogo con Tropicana, la periodista y corresponsal quiso dejar un mensaje relacionado con la imagen que busca plasmar, porque el día en que no esté en la Tierra solo quiere que la recuerden como una “persona que le llegó a la gente”.

“Quiero que me recuerden como una persona que le llegó a la gente, que era de la gente, cercana y que les decía información con veracidad. Eso es lo más importante”, afirmó, puntualizando de nuevo en que su trabajo siempre ha sido expresarse y mostrar el tipo de persona que es.

Érika Zapata sorprendió a su compañero de ‘Noticias Caracol’ con una inesperada revelación

Días atrás, la corresponsal dejó en evidencia el vínculo que tiene con uno de sus colegas y grandes amigos de la televisión, tras sacar a relucir su buen sentido del humor con Sebastián Palacio.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, se puede ver a Érika Zapata compartir una anécdota, luego de que la persona que los grababa decidiera exaltar la cercanía de ella con su compañero: “Aquí vemos a la pareja del momento; esto es un amor verdadero”.

La periodista antioqueña suele ser tendencia en las redes sociales por la manera como se expresa. - Foto: Instagram: @erika_zava

“Yo tengo el inicio de esta historia. Tengo que confesarles algo, eso fue algo de hace mucho tiempo, casi nunca lo cuento, desde que estaba en la universidad veía las noticias que hacía Sebas”, indicó, a lo que Palacio la interrumpe: “Ya me va a venir a tramar”.

Érika Zapata y Sebastián Palacio hacen parte de Noticias Caracol. - Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

Durante su relato, reveló la admiración que siente hacia su compañero por cuenta de su trayectoria profesional, y además aprovechó para echarle un piropo: “Es una historia real... Yo me mantenía encantada no solo porque era bonito, pues me parecía muy bonito, sino porque me gustaban las noticias de él. Yo lo admiraba”, dijo, y también agregó que en una ocasión se acercó a él mientras estaba en la calle: “Me tomé una foto con Sebas y ahora, siete años después…”, a lo que Palacio replicó: “Somos nosotros los que queremos tomarnos fotos con ella”.

No obstante, sin dejarlo terminar de hablar, la corresponsal confesó, con picardía: “Y ya somos novios”. Sebastián Palacio se asombró y, entre risas, dijo que aún el tema no estaba concretado.