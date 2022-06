Esposa de Will Smith pide la reconciliación entre su esposo y Chris Rock

Tras meses del escándalo que protagonizaron los esposos Will Smith y Jada Pinkett, tras la bofetada que el actor le propinó al comediante Chris Rock en medio de la ceremonia por hacer un chiste ofensivo sobre su esposa, es Jada quien ahora revive el tema y pide una reconciliación entre los dos hombres.

La declaración se hizo en medio del programa de Pinkett llamado Red Table Talk, en el que habló sobre alopecia, condición que ella sufre y por la que surgió la broma del comediante en la ceremonia. Al final del capítulo, la actriz aprovechó para hablar sobre e incidente de los premios Óscar de este año, resaltando la necesidad de una disculpa y una reconciliación entre Rock y Smith.

“Ahora, sobre la noche de los Óscar: Mi más profunda esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse”, fueron las palabras de Jada Pinkett en su programa, haciendo referencia directa al incidente.

A reglón seguido, la actriz afirmó que el mundo los “necesitaba”, es decir, tanto a Smith como a Rock, y continuó dando algunas pistas de su relación con su esposo, luego de que los rumores sobre divorcio continuaran latentes.

“Con el estado actual del mundo, los necesitamos a ambos, y todos nos necesitamos unos a otros más que nunca. Hasta entonces, Will y yo continuamos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, que es seguir descubriendo esta cosa que llamamos vida juntos”, afirmó la actriz, afirmado que junto con Will continuarían intentando continuar con su relación.

Esta no es la primera vez que la actriz se refiere al incidente en los Óscar, incluso en una entrevista con el medio US Weekly, Jada Pinkett, afirmó que el actuar del Smith no fue validado, de hecho, mencionó que fue un bochornoso momento y no dudó en catalogar la acción de su esposo como exagerada. Además, la repercusión que esto causó en redes sociales para la familia.

“Nunca dije que necesitaba protección, se dio en el fuego de la acción y él fue quien exageró. Yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, señaló Pinkett para US Weekly. No obstante, a pesar de la imagen que dejó Smith ese día, Pinkett aseguró que no está molesta con él, pero que sí le dejó claro que no aprobó su reacción.

Aunque la primera reacción de Jada fue a través de un mensaje en sus redes sociales. “Esta es una temporada de sanación y estoy aquí para ello”, fue el escueto mensaje que dejó Jada en la red social, pero que inmediatamente todos sus fans y amigos del entretenimiento alabaron fervorosamente.

La alopecia le fue diagnosticada en 2018, y desde entonces ha sido un ‘baldado de agua fría’ en su vida, lo cierto es que en los últimos años ha decidido aceptar su condición y ver las cosas bellas que, aún con esta situación, puede vivir.

Por esto, en 2021 no tuvo mayor reparo en raparse, con el objetivo de mirar de frente a su enfermedad y decidir que esta no gobernaría su vida. Además, vio en esta acción una estrategia con la cual evitar las preguntas incómodas, así como las críticas de las demás personas.